Le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), prévu en septembre 2024, permettra d’assurer un meilleur suivi de la réalisation de la vision du Nouveau modèle de développement (NMD) du Maroc, a souligné, mardi à Rabat, le secrétaire général du Haut-Commissariat au Plan (HCP), Ayachi Khellaf. Le 7ème RGPH, eu égard à ce qu’il offre en termes de données démographiques, économiques, sociales et culturelles, revêt une importance particulière dans son contexte national et international, a affirmé M Khellaf lors d’une rencontre organisée par le HCP et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la population sous le thème « L’innovation et la digitalisation au service du recensement de la population ».

A cet égard, le SG du HCP a indiqué qu’au plan international, cette opération permettra de contribuer aux objectifs mondiaux inscrits dans le cadre de l’agenda 2030.

Il a également mis en exergue l’importance du RGPH en tant qu’opération d’envergure nationale, permettant de fournir, tous les dix ans, une base de données détaillée, fiable et actualisée sur les différents enjeux du développement au Maroc à même de pouvoir évaluer les progrès économiques et sociaux réalisés par notre pays.

De même, a poursuivi M. Khellaf, cette opération constitue une véritable radioscopie du Royaume qui permet d’asseoir les réformes et les stratégies de développement sur des bases scientifiquement établies, ajoutant dans ce sens, que le recensement fournira aux décideurs et acteurs, dans les différents domaines, des données non seulement au niveau national et au niveau des différentes subdivisions administratives du Maroc, mais aussi à des niveaux géographiques plus fins, tels que les quartiers en milieu urbain et les « douars » en milieu rural. Par ailleurs, il a rappelé que le prochain recensement s’inscrit dans un programme de transformation digitale, amorcée par le HCP depuis 2019, citant dans ce sillage l’adoption d’une solution informatique comportant des applications mobiles embarquées sur tablettes et des applications web permettant le suivi à distance des différentes phases opérationnelles du recensement. Sous cet angle, le RGPH-2024 se caractérise par rapport aux recensements passés par une rupture en faveur d’une efficacité opérationnelle et d’une optimisation du coût budgétaire de l’ensemble du processus de sa réalisation, a fait observer M. Khellaf. Pour sa part, le représentant assistant du FNUAP, Abdel-Ilah Yaakoubd, a fait savoir que le RGPH-2024 se distingue de toutes les opérations similaires qui l’ont précédées, non seulement de part l’usage idoine et intelligent de la digitalisation, mais aussi de part les multiples formes d’innovation introduites.

Il a, en outre, salué les grands progrès du Maroc en matière de production de données statistiques et de renforcement des systèmes d’information, soulignant que le Royaume a conduit plusieurs enquêtes sur des thématiques diverses, dont l’emploi, la consommation, les niveaux de vie, la prévalence de la violence, et s’est également doté de bases de données aux niveaux régionaux et ce, grâce aux ressources humaines qualifiées et à l’expérience riche et diversifiée du HCP. De son côté, Oussama Marseli, directeur de la statistique au HCP, a précisé que le prochain recensement se caractérise par une rupture par rapport aux recensements passés à trois niveaux, les travaux cartographiques, le mode de collecte des données auprès des ménages et la sélection et la formation en ligne du personnel de l’exécution et d’encadrement des opérations de collecte du RGPH-2024. Évoquant les thématiques du questionnaire du recensement, M. Marseli a affirmé qu’elles porteront sur les caractéristiques démographiques, le handicap, l’analphabétisme, les langues, l’enseignement et formation, l’activité économique et mobilité du travail, la protection sociale, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, ainsi que les conditions d’habitation des ménages. Le lancement, par le HCP, des travaux préparatoires du 7ème RGPH intervient en application des orientations de SM le Roi Mohammed VI, et en conformité avec les recommandations de la Commission de statistique des Nations Unies de réaliser le recensement de la population au moins une fois tous les dix ans.

