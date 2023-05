Un atelier de sensibilisation sur l’efficacité énergétique dans le secteur hôtelier a été organisé, mardi à Marrakech, avec la participation d’une pléiade d’experts et de professionnels du secteur.

Placé sous le thème « La performance énergétique dans l’hôtellerie », cet atelier a été organisé par l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), en partenariat avec l’Association Nationale Professionnelle des Cadres Techniques des Espaces Touristiques (ANPCTET).

Cette rencontre a offert l’opportunité d’échanger avec des experts du secteur de l’énergie et de bénéficier d’un retour d’expérience des entreprises du secteur hôtelier qui ont pu mettre en place, avec succès des actions en faveur de l’efficacité énergétique et de l’amélioration de leurs performances.

Dans une allocution, Mohamed Benyahia, Directeur Général de l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique (AMEE), a fait savoir que « cette rencontre inaugure une série d’ateliers de sensibilisation sur l’efficacité énergétique dans le secteur hôtelier, visant à promouvoir des pratiques durables, à améliorer et renforcer la qualité des services et à sensibiliser les acteurs de l’industrie sur des questions importantes relatives à l’efficacité énergétique dans le secteur hôtelier, qui représente un potentiel d’économie d’énergie qui dépasse dans la plupart des cas plus de 30% ».

Et de poursuivre que le secteur hôtelier présente un grand potentiel en termes d’efficacité énergétique qui dépasse dans la plupart des cas 30%, avec des retours sur investissement entre 1 et 5 ans, estimant que l’efficacité énergétique dans ce secteur permet non seulement de réduire les coûts et l’impact environnemental, mais également de renforcer la compétitivité et l’attractivité auprès de clients de plus en plus exigeants sur les questions d’environnement et de développement durable.

Pour sa part, le Président de l’ANPCTET, Abdessamad Hakkoum, a indiqué que cet atelier a pour objectif de contribuer à informer, à sensibiliser et à mobiliser davantage les acteurs de l’hôtellerie, un secteur important de l’économie nationale et en particulier à Marrakech où, se trouve 26% de la capacité nationale.

Après avoir rappelé que le secteur hôtelier consomme près de 290 ktep/an, soit 38% de l’énergie consommée dans le tertiaire et dont, la moitié en électricité, M. Hakkoum a souligné que l’ANPCTET, engagée dans la stratégie nationale d’efficacité énergétique, œuvre, sans relâche, afin de renforcer les capacités des cadres techniques dans les établissements touristiques, à travers des sessions de formation et d’échange, à l’instar de cette journée.

De con côté, le Directeur de l’Association Régionale de l’Industrie Hôtelière de Marrakech-Safi (ARIH-MS), Mohamed Ait Tejan, s’est félicité des efforts consentis pour renforcer l’efficacité énergétique et améliorer le confort dans les hôtels, notamment via l’écolabel « Clef Verte », qui a pour objectif le développement d’un tourisme responsable, en récompensant et soutenant les meilleures initiatives en gestion environnementale dans le secteur de l’hébergement touristique.

Se disant convaincu que la ville de Marrakech et la région possèdent tous les atouts pour servir d’exemple et être la locomotive de la transition énergétique et écologique du secteur hôtelier, M. Ait Tejan s’est prononcé en faveur de la mise en place d’actions concrètes, notamment dans le domaine de la formation dans ses différents aspects, ce qui, a-t-il dit, « va contribuer à mettre en valeur l’emploi, notamment celui vert ».

Le programme de cet atelier a été marqué par une série de présentations, de discussions et d’études de cas et de succès stories sur les meilleures pratiques en matière d’efficacité énergétique dans le secteur hôtelier, offrant aux participants l’occasion d’échanger des idées et de partager leurs propres expériences, avec des experts nationaux, avec un focus sur la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique réussies.

LNT avec MAP

