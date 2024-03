La 12ème édition de « Global Money Week » (GMW), organisée par la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) en partenariat avec des acteurs clés du secteur financier marocain, se déroule du 18 au 31 mars 2024. Cette initiative mondiale, supervisée par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), engage près de 170 pays dans une mission commune : élever le niveau de connaissances financières chez les jeunes. Au Maroc, l’événement se tient sous le thème « Protégez votre argent, sécurisez votre avenir », mettant en exergue l’importance cruciale d’armer les jeunes avec les outils et savoirs nécessaires pour naviguer le paysage financier.

Les jeunes Marocains sont ainsi invités à participer à des visites éducatives dans des institutions financières, où ils peuvent apprendre directement des professionnels du secteur. Ces expériences immersives sont complétées par des sessions de formation adaptées à différents niveaux scolaires. Un accent particulier est mis sur l’inclusion, avec des efforts dédiés pour intégrer une approche genre sensible, toucher les jeunes en milieu rural, et accueillir les enfants et jeunes ayant des besoins spécifiques. Cette approche a pour objectif que l’éducation financière profite à tous les segments de la société jeune marocaine.

L’engagement de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), et Bank Al-Maghrib (BAM) témoigne de la collaboration étroite entre différents acteurs du secteur financier pour promouvoir l’éducation financière au Maroc. L’AMMC enrichit le programme avec des journées d’immersion, des conférences destinées aux étudiants des grandes écoles et universités, et une compétition ludique « Quiz Finance » qui stimule l’apprentissage financier chez les lycéens à travers le pays. Des ateliers dédiés aux enseignants visent à multiplier les ambassadeurs de l’éducation financière dans le système éducatif. L’ACAPS se concentre sur la sensibilisation à l’importance de l’assurance et de la prévoyance sociale, utilisant des formats innovants tels que des podcasts et un jeu interactif pour engager les jeunes. Des séminaires et sessions de formation spécifiques sont également organisés pour les étudiants, illustrant le rôle vital de l’assurance et de la prévoyance dans la planification financière personnelle. Bank Al-Maghrib ouvre ses portes aux jeunes, les invitant à découvrir le monde de la finance à travers des visites guidées et des sessions pédagogiques. La banque centrale utilise également ses plateformes digitales pour diffuser du contenu éducatif, soulignant l’importance de la gestion prudente des finances personnelles.

Avec une participation croissante année après année, « Global Money Week » est devenue un pilier essentiel de l’éducation financière au Maroc, contribuant à la sensibilisation de millions de jeunes à travers le monde. En fournissant aux jeunes les compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées, cet événement s’inscrit dans une vision à long terme de promotion de l’inclusion financière et de la stabilité économique.

LNT

