En décembre dernier, le groupe Managem — contrôlé à 81,4 % par le holding royal al-Mada — annonçait sa volonté de racheter plusieurs projets aurifères en Afrique de l’Ouest et en particulier en Guinée. Si le pays a longtemps été marqué par l’orpaillage clandestin, le secteur se structure et s’organise grâce à certains entrepreneurs locaux, à l’instar de Tidiane Koita.

Il y a quelques mois, le groupe Managem reprenait les actifs de la société canadienne « Iamgold » pour 280 millions de dollars, faisant au passage l’acquisition de trois gisements d’or au Sénégal, au Mali, mais surtout, en Guinée.

Le pays est en effet devenu stratégique pour le déploiement de l’entreprise marocaine dans la région, et en particulier dans le secteur de l’or. L’usine guinéenne de Managem a déjà produit plus de trois tonnes d’or depuis son démarrage à fin 2021, soit 70 % de la production totale du précieux minerai du groupe casablancais. Et avec le rachat des actifs d’Iamgold, c’est tout le projet aurifère de Karita qui bascule dans l’escarcelle de l’entreprise marocaine, avec un permis d’exploration qui s’étend sur une surface de 100 kilomètres au nord-est de la Guinée.

Certes, Managem est déjà présent dans huit pays du continent en plus du Maroc et exploite 15 mines produisant cuivre, zinc, plomb, or, argent… Mais avec ces acquisitions en Guinée, Managem compte renforcer sa position de leader régional dans l’activité aurifère en Afrique et tente de consolider sa position de « top-performer » au sein de l’industrie minière africaine.

Mais si la Guinée est devenue un levier de développement à l’international pour le groupe marocain, c’est justement en grande partie grâce à la structuration de son secteur minier. Longtemps l’apanage des orpailleurs clandestins, le secteur aurifère local s’est organisé en quelques années afin de devenir une source de croissance pour la Guinée et pour les groupes qui sont déjà présents sur places, comme Managem.

Tidiane Koita, l’union des orpailleurs de Guinée et la lutte contre l’orpaillage clandestin

La Guinée est le cinquième plus grand producteur d’or du continent : 8 à 10 tonnes sortent de terre chaque année, principalement des gisements situés dans le bassin du Haut-Niger, dans le nord-est du pays. Et les réserves minières de la Guinée, estimées à 700 tonnes d’or, suscitent la convoitise des groupes miniers.

Malheureusement, l’orpaillage « artisanal », pratiqué depuis des siècles dans le pays, a pris des proportions inédites au tournant des années 2000 : plus de deux cents sites d’orpaillages clandestins sont alors répertoriés et près de 150 000 mineurs et leurs familles travaillent sur place, en dehors de tout cadre légal et sans protection. Une « ruée vers l’or » anarchique et chaotique, qui a longtemps refroidi les ardeurs des groupes miniers étrangers et qui a freiné l’émergence de champions aurifères guinéens.

Mais depuis quelques années, c’est tout un effort de structuration de la filière qui a été mis sur pied par les pouvoirs publics, en partenariat avec des acteurs locaux. Ainsi, depuis plusieurs années, « l’union des orpailleurs de Guinée », présidée par l’un des plus importants propriétaires de mines de la région, Tidiane Koita, s’évertue à offrir un cadre juridique aux investisseurs. La mise en place d’un cadastre officiel et reconnu par l’État a ainsi permis d’encadrer le développement des entreprises et de lutter plus efficacement contre l’orpaillage clandestin. Et pour rallier les populations locales à cette vaste démarche de « légalisation » et de « normalisation », Tidiane Koita, l’Unog et l’État guinéen ont entrepris, dès 2020, de protéger et de développer le bien-être des travailleurs par la construction de villages, de routes ou d’écoles, voire même l’adoption de mesures de protection de l’environnement.

Une stratégie de stabilisation qui porte ses fruits, puisque le secteur aurifère guinéen est devenu en quelques années l’un des plus porteurs d’Afrique, voire du monde. Un potentiel de croissance apparu en quelques années, rendu possible grâce à une meilleure organisation de la filière et une lutte contre l’orpaillage clandestin, et sur lequel mise désormais Managem.

