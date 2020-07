PARTAGER Le salon SOLUTION-COVID EXPO décerne ses trophées

C’est dans un contexte très particulier qu’a été organisé SOLUTION-COVID EXPO, le salon professionnel virtuel visant à réunir en toute sécurité tous les fournisseurs de solutions et de produits afin de les mettre en relation avec les dirigeants qui en ont besoin.

Les dirigeants d’entreprises ont eu accès gratuitement au salon et ont pu constituer pendant leur visite leur boite à outils sur mesure pour dépasser la crise. Au fur et à mesure de la visite, chaque participant a pu récupérer des cartes de visite, des catalogues, des plaquettes ou les vidéos utiles à sa reprise d’activité. Un catalogue regroupant l’ensemble des solutions dédiées aux entreprises est mis à la disposition des dirigeants afin de pouvoir l’utiliser au besoin.

Un programme scientifique de haut niveau a permis la production d’une dizaine d’émissions TV complémentaires et adaptées au contexte. Les experts ont également partagé une cinquantaine de vidéos explicatives courtes pour expliquer leurs solutions. Les solutions les plus appréciées ont été récompensées par des trophées dans trois catégories : Innovation, Agilité et Responsabilité.

Résultats des Trophées :

Catégorie Innovation :

Trophée Gold : CV PARSER

Trophée Silver : GROW & SHINE CONSULTING

Trophée Bronze : WANAMAN

Catégorie Agilité :

Trophée Gold: SAPRESS LOGISTICS & SERVICES

Trophée Silver: SCA TECHNOLOGY

Trophée Bronze: INGRAM MICRO NORTH AFRICA-VERITAS

Catégorie Responsabilité :

Trophée Gold: POLLUCLEAN MAROC

Trophée Silver: LA POSTE DIGITALE

Trophée Bronze: DETROIT CHIMIE SARL

Selon Hicham BENNIS, Commissaire Général du Salon : « Ce salon a contribué à mettre en relation en toute sécurité des professionnels qui ont besoins les uns des autres et qui n’ont pas d’autres moyens de se rencontrer ! Notre métier est de créer des temps forts, des moments de rencontre et de création de valeur. Si la crise sanitaire nous prive des rencontres physiques, la technologie nous ouvre un océan de possibilités, il suffit de faire preuve de créativité et d’audace. Comme disait Socrate « Ce qui fait l’Homme, c’est sa grande faculté d’adaptation », aujourd’hui plus que jamais les dirigeants d’entreprises doivent s’adapter et faire preuve d’agilité. La crise économique n’épargnera aucun pays et aucun secteur, ce qui fera la différence c’est comment nous allons appréhender cette crise ! »

LNT avec CdP