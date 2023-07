Le salon Glowystar a ouvert officiellement le 7 juillet 2023 à Rabat. C’est un centre de beauté à la pointe des dernières techniques, qui propose de nombreux services à ses clients : la coloration d’origine naturelle, des Techniques d’éclaircissement et de coloration adaptées aux tendances et à la morphologie de chacun. Un service barbier, un diagnostic Visagisme et cheveux est proposé pour une coiffure « qui vous ressemble », un service Lissage et soins de cheveux. Une équipe des praticiennes propose aussi des massages soulageant les zones de tension traitées. Enfin, le centre propose un service make-up pour invitée.

LNT

Partagez cet article :