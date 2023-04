Le Salon international des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de la pâtisserie, de la boulangerie et de l’alimentaire (CREMAI) effectue son grand retour pour sa dixième édition, après une interruption de 4 ans causée par la pandémie de Covid-19.

Organisé par Rahal Event, l’événement se tiendra du 17 au 21 mai 2023, au parc d’exposition Mohammed VI à El Jadida.

Sous le slogan « Rebooster la relance du secteur CHR », cette édition s’inscrit dans la dynamique des initiatives de revitalisation du secteur touristique et de ses différentes branches, précisent les organisateurs. Elle met l’accent sur la relance des investissements et le développement du capital humain pour stimuler la reprise du secteur.

Le CREMAI 2023 mettra en avant plus de 750 marques illustres et proposera un programme de concours rassemblant une centaine de professionnels triés sur le volet à travers le Royaume et le continent.

L’événement a pour ambition de consolider la position du Maroc en tant que plaque tournante commerciale pour le secteur CHR en Afrique et d’établir le pays comme un pont d’échange et d’enrichissement entre le patrimoine gastronomique du Royaume et celui du continent, en conformité avec la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, affirme la même source.

Parmi les temps forts attendus cette année, la Coupe d’Afrique de la Boulangerie, la Coupe d’Afrique et Moyen-Orient des cheffes, ainsi que les sélections africaines pour la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie et le prestigieux Bocuse d’Or Afrique. Il est à préciser que les compétitions du CREMAI mènent à des finales mondiales prestigieuses, telles que le Bocuse d’Or Monde, la Coupe du Monde de la Pâtisserie et la Coupe du Monde de la Boulangerie.

En outre, Rahal Event annonce le lancement du prix « Meilleur Artisan du Maroc », visant à mettre en lumière l’excellence du travail marocain et à développer une meilleure performance sectorielle. Ce titre offrira aux artisans du Royaume une reconnaissance de haute instance et leur permettra de se référencer et de valoriser leur savoir-faire.

Au-delà de sa dimension économique et commerciale, le salon CREMAI est également un lieu de célébration et de valorisation de la culture africaine et de son patrimoine gastronomique.

Il est important de noter que ce salon est strictement réservé aux professionnels et n’ouvrira pas ses portes au grand public.

