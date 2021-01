À compter du 1er janvier 2021, de nouvelles règles commerciales s’appliqueront

Le 24 décembre, l’Union Européenne et le Royaume-Uni ont conclu un nouvel accord commercial qui entre en vigueur le 1er janvier. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré:

«Je suis très ravi que nous ayons conclu cet après-midi le plus grand accord commercial à ce jour, d’une valeur de 660 milliards de livres. Un accord de libre-échange global de type Canada entre le Royaume-Uni et l’UE, un accord qui protégera les emplois dans l’ensemble du pays. Un accord qui permettra aux produits et composants britanniques d’être vendus sans tarifs et sans quotas sur le marché de l’UE. Un accord qui devrait permettre à nos entreprises et à nos exportateurs de faire encore plus d’affaires avec nos amis européens. Et pourtant, cela aboutit à quelque chose que les habitants de ce pays savaient instinctivement comme étant réalisable. »

Le nouvel accord, qui en termes de négociations commerciales internationales a été conclu en un temps record, est le premier que l’UE ait jamais conclu, étant basé sur des droits de douane et des quotas nuls. Pour les entreprises et les consommateurs du Royaume-Uni et de l’UE, les choses resteront les mêmes et inchangées. Des services financiers jusqu’à à la fabrication automobile, les entreprises pourront continuer à commercer sans heurts et à investir dans leurs territoires respectifs. Les gens continueront de pouvoir acheter des marchandises à travers les frontières entre le Royaume-Uni et l’UE sans frais, protégeant les prix à la consommation, et de voyager pour le travail et les vacances sur les compagnies aériennes britanniques ou européennes.

L’accord assure un accès constant au marché dans un large éventail de secteurs de services clés, dont les services professionnels et commerciaux, en maintenant les investissements nouveaux et continus entre les entreprises. Cela signifie également que les voyageurs d’affaires pourront facilement se déplacer entre l’UE et le Royaume-Uni pour des visites de courte durée et que l’accord sur les services financiers garantit la stabilité financière et la protection des consommateurs.

Le Royaume-Uni continuera à participer aux programmes de l’UE où il existe un intérêt commun, dans le cas du Royaume-Uni, à consolider son ambition de «superpuissance scientifique et de recherche» en poursuivant et reconduisant les partenariats entre les experts britanniques et européens de la recherche et des sciences via Horizon Europe, l’Euratom Programme de recherche et de formation et programme spatial Copernicus.

Mais l’accord augure et ouvre également de nouveaux horizons pour le Royaume-Uni. En tant que membre de l’Union européenne, et pendant la période de transition de 2020, le Royaume-Uni était lié par le droit de l’UE et la politique commerciale commune de l’UE. À partir du 1er janvier, le Royaume-Uni jouira d’une entière indépendance politique et économique, ne sera plus lié par le droit de l’UE et la Cour de justice européenne n’aura aucun rôle à jouer. L’accord signifie que le Royaume-Uni peut dorénavant réglementer d’une manière qui convient à l’économie britannique et aux entreprises britanniques – en opérant de manière plus innovante et plus efficace, sans être tenu par les règles de l’UE. Le Royaume-Uni est désormais une nation commerçante indépendante, libre de poursuivre sa propre politique commerciale et de rechercher et de conclure des accords avec d’autres partenaires à travers le monde.

L’année 2021 sera le début de l’opportunité pour le Royaume-Uni de montrer au monde ce que signifie «Grande-Bretagne mondiale». Le pays entend conclure des accords commerciaux avec de nouveaux marchés et à se réaffirmer dans le monde en tant que nation libérale et libre de commerce. L’accord d’association Royaume-Uni-Maroc, qui entrera également en vigueur le 1er janvier 2021, témoigne d’une telle approche. L’accord, qui assure la continuité des échanges et des relations bilatérales plus larges entre le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc, reflète et concrétise également l’ambition d’une relation plus profonde aussitôt que les lois de l’UE cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni. Les deux parties conviennent que cet accord sera la plate-forme à partir de laquelle approfondir les relations commerciales et d’investissement entre les économies complémentaires du Royaume-Uni et du Royaume de Maroc.

Dans le cadre de cette nouvelle ère, les entreprises doivent réfléchir aux actions appropriées et pertinentes qu’elles doivent entreprendre afin d’être mieux placées pour les nouvelles modifications et opportunités.

Le gouvernement britannique a mis en place un service pour accompagner les entreprises tout au long de la période de transition. Les entreprises basées au Royaume-Uni peuvent recueillir des conseils supplémentaires ici (here), ainsi que des points de contact pour des questions spécifiques non couvertes par le guide. Pour les entreprises basées au Maroc, ou ailleurs, des conseils et des points de contact sont à votre disposition ici (here).

