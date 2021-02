Lancée le jeudi 28 janvier 2021, la campagne de vaccination nationale contre le coronavirus est sur la voie de réussir ses objectifs. A ce jour, plus de 550 000 personnes ont été vaccinées. Un indicateur qui nous permet d’affirmer que le lancement de l’opération de vaccination se déroule dans les meilleures conditions, dit-on auprès de la Santé, notant que la campagne de vaccination avance avec souplesse, sans aucun risque d’effets secondaires. Pour la réussite de cette opération de vaccination massive, la majorité des professionnels de Santé est mobilisée et 2880 Etablissements de Soins de Santé Primaires ont été désignés, ainsi qu’un nombre important de stations vaccinales qui y seront rattachées pour développer les activités de vaccination selon deux modes, fixe et mobile.

Pour réussir cette opération aussi, un site web lui a été dédié. En effet, le mode de consultation de RDV en ligne, accessible gratuitement, permet aux personnes à vacciner, non seulement de s’informer de l’avancement des campagnes de vaccination et de l’actualité en relation avec la vaccination, mais aussi de bénéficier des deux services interactifs. «Je consulte mon RDV et mon centre de vaccination» : ce service permet à toute personne, déjà inscrite dans la base nationale de vaccination, de consulter son rendez-vous planifié ainsi que le centre de vaccination qui lui a été affecté. Il permettra également aux personnes à vacciner de compléter leurs informations de contact (téléphone et email) ou, le cas échéant, de mettre à jour leur adresse si celle-ci est différente de celle figurant sur la CNIE ou la carte de séjour. «Je télécharge mon certificat de vaccination» : ce service permet à toute personne vaccinée (ayant pris les deux doses) de télécharger son certificat de vaccination sous format PDF imprimable avec un code QR sécurisé pour assurer l’authenticité du document. Pour rappel, cette campagne de vaccination est gratuite pour l’ensemble des citoyens avec comme objectif d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions de personnes, soit environ 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie et de contenir la propagation du virus. Il est à noter que les Marocains et les résidents étrangers peuvent vérifier leur inscription sur la liste de vaccination ou décrocher un rendez-vous sur le site www.liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS au 1717.

H.Z

