Le Roi Mohammed VI a appelé, lors de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, la communauté internationale à adopter une résolution contraignante visant l’application immédiate d’un cessez-le-feu durable à Gaza. Il a souligné l’urgence de la situation humanitaire à Gaza et a exhorté les puissances agissantes et le Conseil de sécurité de l’ONU à surmonter leurs divergences pour œuvrer ensemble à cette résolution.

Le Souverain a rappelé quatre priorités urgentes pour mettre fin au massacre de vies humaines à Gaza : une désescalade immédiate, la fin des agressions militaires pour parvenir à un cessez-le-feu durable, la protection des civils, et la fourniture fluide d’aides humanitaires. Il a également souligné la nécessité d’une perspective politique pour la question palestinienne, favorisant une solution à deux États.

Le Roi a attribué la récente escalade à l’absence de perspectives politiques pour la question palestinienne et aux pratiques extrémistes israéliennes. Il a condamné les représailles militaires israéliennes à Gaza, soulignant les violations flagrantes du droit international et humanitaire. Il a insisté sur l’intégration de Gaza aux territoires palestiniens et a appelé à un approvisionnement sûr et durable en secours pour la population de Gaza.

Le Souverain a rappelé l’envoi d’aides humanitaires d’urgence par le Maroc à Gaza, soulignant la contribution du Royaume aux efforts internationaux. Malgré la situation sombre au Moyen-Orient, le Roi exprime l’espoir que la communauté internationale unisse ses efforts pour relancer le processus de paix, soulignant que la paix est la seule option stratégique assurant la sécurité et la stabilité dans la région.

Il a réaffirmé la position inébranlable du Maroc en faveur de la cause palestinienne, soutenant les droits légitimes du peuple palestinien et plaidant pour un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. En tant que Président du Comité Al-Qods, le Roi a souligné l’importance de préserver le caractère unique de Jérusalem, en tant que lieu de coexistence entre les adeptes des trois religions monothéistes.

LNT avec MAP

Partagez cet article :