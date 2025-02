Une conférence organisée samedi à Rabat par le Rassemblement national des indépendants (RNI) a mis en avant l’importance de la réforme du Code de la famille en tant que levier pour une famille équilibrée.

Placée sous le thème « La réforme du Code de la famille, la voie pour fonder une famille équilibrée », cette rencontre a rassemblé un ensemble d’universitaires et de membres du RNI. Elle s’inscrit dans le cadre des rencontres de communication initiées par la Fédération régionale de la femme du RNI, en partenariat avec la coordination régionale du parti pour la région Rabat-Salé-Kénitra.

Lors de cette conférence, les participants ont souligné la nécessité d’un dialogue constructif autour de cette réforme afin d’aboutir à un cadre législatif modernisé répondant aux aspirations des citoyens. Ils ont insisté sur le fait que cette réforme ne doit pas être perçue uniquement comme une modification législative ou technique, mais comme un chantier sociétal majeur visant à renforcer la cohésion familiale et la stabilité sociale.

Les intervenants ont également relevé que cette initiative reflète l’engagement continu du Maroc en faveur de la justice et de l’égalité, tout en garantissant les droits de tous les membres de la famille. Ils ont estimé que cette réforme doit être menée en tenant compte des évolutions sociales et des engagements internationaux du Royaume en matière de droits humains.

Dans ce contexte, Amina Benkhadra, présidente de la Fédération nationale de la femme du RNI, a déclaré que la réforme du Code de la famille représente « un moment décisif et une opportunité historique » pour garantir un cadre juridique plus juste et équitable. Elle a précisé que cette rencontre s’inscrit dans une série de débats nationaux visant à sensibiliser les citoyens aux enjeux des réformes attendues.

Pour sa part, Saad Benmbarek, coordinateur régional du RNI, a mis l’accent sur l’importance d’adapter la législation familiale aux évolutions de la société et de surmonter les contraintes identifiées depuis l’entrée en vigueur du Code de la famille en 2004. Il a estimé que cette réforme permettra de préserver les droits de tous les membres de la cellule familiale, tout en consolidant l’équilibre de la société.

De son côté, Ahmed El Boukili, professeur-chercheur spécialisé en pensée islamique, a souligné que cette réforme s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales et vise à préserver l’identité spirituelle du Maroc tout en harmonisant les législations nationales avec les engagements internationaux du pays.

LNT

Partagez cet article :