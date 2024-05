L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) célèbre aujourd’hui son 19ème anniversaire. Lancée en 2005 par le Souverain, cette initiative marque cette année un jalon important sous le thème : « Les 1000 premiers jours de la vie : fondement de l’avenir de nos enfants ». La cérémonie s’est tenue à Al Hoceima, mettant en lumière les réalisations de l’INDH en matière de santé et de nutrition maternelles et infantiles.

À cette occasion, la coordination nationale de l’INDH a souligné l’importance des 1000 premiers jours de vie d’un enfant, de la conception à l’âge de deux ans. Cette période est cruciale pour le développement physique, cognitif, social et émotionnel de l’enfant. Une nutrition adéquate, des soins affectueux et un environnement stimulant sont essentiels pour assurer un développement sain et optimal. Les investissements durant cette période ont un impact durable sur la santé, le bien-être et la réussite future de l’enfant.

« Les progrès réalisés ces dernières années dans ce domaine sont réels, mais de nombreux défis persistent », a déclaré la coordination de l’INDH. Les disparités d’accès aux soins entre les milieux urbain et rural, ainsi qu’entre les régions, sont particulièrement préoccupantes. Par exemple, le taux de mortalité maternelle est deux fois et demi plus élevé en milieu rural (111,1 décès pour 100 000 naissances vivantes) qu’en milieu urbain (44,6 décès pour 100 000 naissances vivantes). Chaque année, plus de 15 000 enfants meurent avant l’âge de cinq ans, dont 60% au cours des 28 premiers jours de vie.

L’INDH a également relevé que l’inégalité d’accès aux soins prénataux, surtout dans les zones rurales, entraîne souvent des complications pendant la grossesse et/ou l’accouchement. Bien que 88% des femmes enceintes aient recours à des consultations prénatales selon l’Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale (ENSPF) de 2018, ce taux chute à 53,5% pour les quatre consultations recommandées par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale. Les disparités entre milieux urbain et rural sont également significatives, avec des taux respectifs de 65,6% et 38,5%.

Concernant la nutrition, le Maroc traverse une transition qui entraîne des comportements alimentaires changeants, posant un double risque : les troubles de carence et le surpoids. Les défis urgents incluent la sous-nutrition et les carences en micronutriments. Plus de 20% des enfants de moins de cinq ans souffrent d’un retard de croissance dans les zones rurales, contre 10,4% en milieu urbain. La surcharge pondérale est devenue un problème de santé publique, avec des taux de surpoids (10,8%) et d’obésité (2,9%) enregistrés en 2018, selon l’ENSPF.

Malgré la reconnaissance de l’importance de la petite enfance, de nombreux enfants ne bénéficient toujours pas suffisamment de prestations de santé nécessaires à une croissance saine et harmonieuse. Les inégalités socio-économiques et culturelles se traduisent par une forte disparité en matière d’accès à des soins de qualité dès les premières années de vie, contribuant à perpétuer le cycle de la pauvreté.

La coordination nationale de l’INDH insiste sur l’importance d’investir dans les 1000 premiers jours de la vie pour favoriser un développement sain et équilibré tout au long de l’enfance et au-delà. Cet investissement doit améliorer toutes les dimensions du Développement de la Petite Enfance (DPE), incluant la santé, la nutrition et le bien-être, créant ainsi davantage d’opportunités de développement et assurant une meilleure qualité de vie et résilience face aux défis économiques présents et futurs.

L’INDH dispose-t-elle des réponses adéquates et des moyens nécessaires pour relever ce challenge ? La coordination affirme son engagement à construire un capital humain de qualité au Maroc, consolidant les acquis obtenus grâce à ses programmes durant la phase III, centrée sur le développement humain et la préparation des générations montantes aux futures missions. Un objectif noble, mais reste à savoir si les responsables étatiques, politiques, et élus locaux et régionaux sont suffisamment conscients de l’importance du capital humain pour le développement et la cohésion sociale du Maroc. D’importants efforts restent à déployer pour un avenir meilleur pour la population marocaine.

H. Zaatit

