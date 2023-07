Depuis son accession au trône en 1999, le roi Mohammed VI s’est investi dans une vision ambitieuse pour le développement de l’Afrique. À travers une politique de coopération Sud-Sud et une diplomatie active, le souverain a su consolider les liens entre le Maroc et les autres pays africains. Son engagement en faveur du continent a ouvert la voie à des avancées significatives dans divers domaines.

Sur le plan économique, le roi Mohammed VI a accordé une attention particulière au développement économique du continent africain. Conscient que la croissance économique est un pilier fondamental pour l’amélioration des conditions de vie des populations, il a œuvré pour la promotion du commerce et des investissements intra-africains. À cet égard, le Maroc a signé d’importants accords de coopération avec plusieurs pays africains (Sénégal, Côte d’Ivoire, Rwanda, Éthiopie, Nigéria, etc.) facilitant les échanges commerciaux et les investissements dans des secteurs clés tels que l’agriculture, les infrastructures et les énergies renouvelables et favorisant le développement régional.

En matière de sécurité, le Souverain s’est positionné en leader sur les questions sécuritaires en Afrique. Face aux défis posés par le terrorisme, le trafic de drogue et la migration clandestine, le Maroc a renforcé sa coopération avec les pays voisins et les institutions africaines.

Cette coopération couvre divers domaines, tels que la formation, l’entraînement, le soutien technique et logistique, l’échange d’expertise, l’assistance humanitaire et la participation aux opérations de maintien de la paix.

Dans le domaine de l’entraînement, les Forces Armées Royales (FAR) jouent un rôle actif aux côtés de leurs homologues africains lors d’exercices et de manœuvres conjoints. Des coopérants militaires marocains sont également détachés dans certains pays pour aider à établir leurs propres écoles de formation.

En ce qui concerne la formation militaire, le Maroc accueille chaque année des stagiaires africains dans ses établissements des FAR pour suivre une formation. De plus, des équipes mobiles des FAR sont envoyées pour dispenser des formations spécifiques dans les pays partenaires.

La mise en place d’un réseau d’échanges de renseignements et de formations militaires a également contribué à renforcer les capacités des forces de sécurité africaines dans leur lutte contre les menaces transfrontalières.

Une diplomatie africaine active et une approche solidaire

Soucieux de consolider les relations entre le Maroc et les autres pays africains, le roi Mohammed VI a multiplié les visites officielles sur le continent depuis son intronisation. Sa présence au sommet de l’Union Africaine et son engagement auprès des chefs d’État africains ont permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines, tout en contribuant à l’intégration régionale et à la résolution des conflits.

Le Roi est également reconnu pour son engagement en faveur du développement humain en Afrique. Dans ce sens, le Royaume a lancé plusieurs initiatives visant à renforcer les compétences et à promouvoir l’accès à l’éducation et à la santé sur le continent. Des projets tels que la construction d’écoles et d’hôpitaux, la mise en place de programmes de formation professionnelle et l’octroi de bourses d’études pour les étudiants africains témoignent de la volonté du souverain de contribuer au bien-être des populations africaines.

Ces 24 années de règne du Roi Mohammed VI ont été marquées par une vision ambitieuse et concrète pour l’avancée de l’Afrique. Son engagement en faveur du développement économique, de la sécurité, de la diplomatie active, du développement humain et de la paix a fait du Maroc un acteur incontournable sur le continent. Grâce à sa vision solidaire et à ses actions concrètes, Sa majesté a contribué à donner un nouvel élan à l’Afrique, faisant du développement du continent une priorité partagée par tous.

A. Loudni

