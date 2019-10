PARTAGER Le Rallye Aïcha des Gazelles annonce sa 30ème édition

La 30ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc se tiendra du 13 au 28 mars 2020 avec la participation de 436 femmes de 12 nationalités, dont 20 Marocaines, inscrites à bord de 4×4, quad/SUV, e-gazelles ou crossover, ont annoncé, jeudi à Casablanca, les organisateurs.

Lors d’un point de presse dédié à la présentation de cet événement, initié sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, Mme Dominique Serra, fondatrice et organisatrice de l’événement, a déclaré que l’événement fédère des femmes de talent, impliquées et déterminées, qui partagent les mêmes valeurs, à savoir la solidarité, le goût du challenge, la loyauté et l’entraide, ajoutant que pour la 30è édition »les Gazelles s’élanceront dans le sublime désert marocain pour tracer leur route et découvrir des paysages à couper le souffle entre terre et sable ».

Elle a rappelé que l’événement sportif féminin pionnier et inégalé est un défi basé sur la navigation à l’ancienne, l’écoconduite et non sur la vitesse. Sans GPS, ni téléphone mobile, uniquement à l’aide d’une carte, de coordonnées géographiques et d’une boussole, les Gazelles doivent calculer leur parcours entre terrain hors-piste et dunes, a-t-elle expliqué.

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc a été créé en 1990. Plusieurs centaines de femmes de diverses nationalités participent au rallye et se rencontrent chaque année pour former, depuis maintenant 30 ans, une communauté internationale de femmes engagées. Elles sont issues de tous les milieux sociaux et se lancent dans l’aventure pour se dépasser et démontrer que la somme de toutes leurs différences constitue une force pour elles comme pour la collectivité.

LNT avec CdP