PARTAGER Le raid solidaire « Sahraouiya » revient pour une 6ème édition ambitieuse

Le challenge sportif solidaire au féminin, «Sahraouiya» tient sa 6ème édition du 8 au 15 février 2020 à Dakhla au Maroc.

Challenge 100% Féminin et Solidaire, « Sahraouiya » s’inscrit dans la continuité de la promotion des valeurs de solidarité et œuvre pour le rayonnement et la visibilité de cet événement à l’international, grâce à une participation qui ne cesse de croitre, avec des participantes des quatre coins du monde.

Une centaine de femmes de différentes nationalités et représentant plus de 50 associations féminines, ont répondu présentes à l’appel de la nature de Dakhla.

Ces femmes s’affronteront, lors d’un raid solidaire, entre les dunes de Dakhla et ses vagues captivantes.

«S’inscrivant durablement dans des valeurs de solidarité, de partage et de soutien, le raid Sahraouiya apporte son soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme.

Marraine de cœur de l’événement depuis la première édition, Mme Aicha Chenna, œuvre depuis plus de 30 ans à l’assistance et veille à l’intégration des mères célibataires à travers l’Association Solidarité féminine.

Dans ce même esprit solidaire, l’association des amis du Ruban Rose, qui vient en soutien aux femmes atteintes du cancer du sein a rejoint l’élan «Sahraouiya» depuis 2016, pour devenir l’une des associations soutenues annuellement par le challenge.

Ainsi, les comédiennes de la troupe « Takoon » connues pour leur interprétation de « Bnat Lalla Menana » feront partie des participantes de cette édition.

«Sahraouiya» contribue annuellement à la promotion du sport féminin dans les provinces du sud du Royaume, à travers le projet « Sport Nature Solidaire pour Toutes » réalisé en partenariat avec la Fondation Phosboucraa.

Ce projet organisé sous forme d’ateliers régionaux qui se déroulent respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim, a permis à 150 femmes issues des 3 régions du Sud du Maroc de bénéficier d’un programme de sensibilisation aux valeurs du sport, de citoyenneté, de nutrition, du bien-être, animé par un coach sportif professionnel .

La finale inter-régionale de ce programme sportif et solidaire s’est tenue les 25 et 26 Janvier 2019 à Dakhla permettant ainsi la sélection des 5 meilleures équipes qui prendront part à la 6ème édition de l’événement sportif, féminin et solidaire « Saharouiya 2020 ».

Des dons seront attribuées à des actions sociales à travers d’une part , une opération de crowdfunding réalisée avec l’ensemble des participantes pendant l’événement, au profit d’un établissement social à Dakhla, et d’autre part , la distribution de dotations financières à l’association Solidarité féminine, de sa marraine Mme Aicha Ech Chenna, à l’association du Ruban Rose ainsi qu’aux 3 associations des équipes gagnantes du challenge.

Moment fort de l’édition 2020 : Sahraouiya lance “Sahraouiya for solidarity”, une plateforme sociale pour un engagement solidaire avec un programme d’événements durant toute l’année 2020. Des évènements pour vivre et faire vivre les solidarités et porter haut et fort l’engagement solidaire partout au Maroc et ailleurs.

Au programme : des spectacles inspirants, des concerts entraînants, des débats, et de nouvelles rencontres et de nombreuses animations…

LNT avec CdP