C’est dans un esprit de compétition, de solidarité, de bienveillance et de dépassement de soi que la 10ème édition du Raid Solidaire Sahraouiya célèbre, cette année encore la Femme qui défie les obstacles de la nature, du temps et de la vie, pour porter haut et fort la voix de l’action sociale.

Sahraouiya, un évènement qu’on ne présente plus et qui a sû, à travers les années, ancrer sa place dans le paysage sportif, mais aussi social et touristique du Maroc et de l’étranger.

Elles sont du continent africain, mais aussi d’Europe et elles comptent braver tous les obstacles pour représenter des associations marocaines et étrangères.

Du 3 au 10 février, Dakhla, perle du Sahara Marocain, vibrera aux rythme d’un événement unique en son genre, fédérateur de bonnes volontés et plaçant la promotion de la Femme, l’inclusion sociale mais aussi la promotion de nos magnifiques provinces du sud, au coeur de ses prérogatives.

En dix ans :

● Plus de 90 associations soutenues par Sahraouiya, grâce à la générosité de nos participantes, partenaires et supporters.

● Un total de dons s’élevant à plus de 1 186 032 DH.

● Plus de 1000 participantes du monde entier.

Une édition anniversaire :

Cette manifestation sportive exceptionnelle est depuis toujours initiée et coorganisée par Laila Ouachi à travers l’association Lagon Dakhla.

« Le raid Sahraouiya a toujours été porteur d‘un véritable message de diplomatie solidaire. Il a déjà réuni plusieurs milliers de femmes, venues de différents horizons, pour faire rayonner la ville de Dakhla à l‘international. »

Une soirée de gala sera organisée au terme de cette dixième édition en faveur de SOS Villages d’Enfants Maroc qui a lancé une collecte de fonds pour la construction de son 6e village. Un village qui ouvrira ses portes courant 2025 à Dakhla. Il s’agit du premier Village d’Enfants SOS Maroc dans les Provinces du Sud

Une compétition unique sur un circuit naturel :

Cette manifestation sportive 100% féminine se court en binôme du début à la fin pour une aventure partagée. Ce raid, grandeur nature par ses paysages mais à taille humaine pour les cinquante équipes prenant le départ, est itinérant. Celui-ci navigue entre les eaux turquoise de l’océan Atlantique et les dunes de sable doré.

Les participantes s’affrontent sur différentes épreuves (Boot camp, canoë, run & bike, trail, course d’orientation, VTT) réparties sur 4 jours. Ce défi sportif est avant tout un raid de découverte et de partage à travers des paysages marocains inédits.

Une aventure humaine et culturelle :

Cette aventure est avant tout un voyage pour chaque participante. Dépassement de soi, résilience et partage sont les maîtres-mots de cette expérience féminine.

L’organisation souhaite également sensibiliser les sportives aux pratiques culturelles du pays et inscrire le patrimoine saharien comme partie intégrante de l’aventure, notamment grâce aux repas traditionnels proposés, tout comme les animations, mais aussi et surtout les rencontres avec les populations locales.

Sahraouiya : Une histoire d’amour et de gratitude :

Il y a dix ans naissait, le rêve de rassembler des femmes de différentes cultures, différents horizons et backgrounds autour d’un défi nouveau. Il y a dix ans, une FEMME, Aicha Ech-Chenna a accepté de rejoindre le Raid Solidaire, co-fondé par Laila Ouachi, et d’en devenir la marraine officielle. “Sahraouiya incarne le combat que mènent des femmes dans le monde entier et j’y vois beaucoup des défis que doivent relever les femmes bénéficiaires de Solidarité Féminine. ce n’est pas uniquement une question de sport, mais de se prouver, en tant que femme, que l’on est capable de se dépasser et de se découvrir une force dont ont ignorait l’existence. C’est le quotidien des mères de Solidarité Féminine” Les mots de feue Aicha Ech-Chenna représentent toujours le moteur, le sens et l’essence des actions menées par Sahraouiya.

Un engagement solidaire puissant :

Depuis une décennie, la manifestation apporte son soutien à des associations et des personnalités œuvrant pour la solidarité des femmes du monde entier. Cette année encore, le raid Sahraouiya retrouve SOS Villages d’Enfants Maroc comme partenaire social afin de venir en soutien aux enfants et familles dans le besoin.

Grâce également à l’engagement des équipes participantes, de nombreuses associations sont soutenues annuellement au niveau national et international et ce depuis la première édition (SOS Village d’enfants Maroc, Unicef, Solidarité Féminine, Jood, El Amane pour le développement de la femme, les Amis du Ruban Rose, Excision Parlons-en, La Goutte de Lait, Robert Debré…)

