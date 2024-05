Le Maroc célèbre ce mercredi 8 mai 2024, le 21ème anniversaire du Prince Héritier Moulay El Hassan. Né le 8 mai 2003, le Prince Héritier Moulay El Hassan a grandi sous l’œil attentif du peuple marocain, qui a suivi son éducation et sa formation avec intérêt. Dès son plus jeune âge, le Prince a montré une vive préoccupation pour les questions touchant son pays et son peuple, s’impliquant activement dans divers domaines tels que la culture, l’éducation et le développement durable.

Les équipes de la Nouvelle Tribune se joignent au peuple marocain pour présenter leurs meilleurs voeux à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, ainsi qu’à SM le Roi Mohammed VI, et l’ensemble de la famille royale.

LNT

