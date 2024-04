Le président de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), M.Abderrahim Chaffai s’est entretenu, le 19 avril à Casablanca, avec Mme Petra Hielkema, présidente de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA).

Cette entrevue a été l’occasion pour les deux dirigeants de discuter des différents axes de coopération entre les deux institutions et de passer en revue plusieurs questions d’intérêt commun, notamment l’assurance durable, les lacunes de protection et la modélisation du risque.

À cet égard, M.Chaffai et Mme Hielkema ont exprimé leur volonté commune d’approfondir les discussions autour de ces dossiers, de renforcer les liens de partenariat, de favoriser l’échange d’expertise et de bonnes pratiques ainsi que de promouvoir l’élaboration et l’application des standards internationaux en vue de soutenir le développement des secteurs des assurances et de la prévoyance sociale, tout en protégeant les assurés, affiliés et bénéficiaires de droits.

Il convient de noter que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la politique volontariste de l’ACAPS en matière de coopération internationale visant à encourager l’échange des expériences, notamment en ce qui concerne le développement et le contrôle des deux secteurs supervisés par l’Autorité.

LNT avec CdP

