Le mensuel portugais « Observador » a consacré son dernier numéro du mois de décembre au potentiel touristique diversifié et attrayant du Royaume.

Le Maroc dispose d’un potentiel touristique « important et attractif », souligne le magazine portugais, indiquant que « les paysages pittoresques et diversifiés et le climat unique font du Royaume une destination touristique par excellence tout au long de l’année ».

Dans ce guide touristique consacré au Maroc, dont la préparation a duré près d’une année, la publication relève que « les 400 km qui séparent le sud du Portugal de l’ouest du Maroc est suffisante pour découvrir le charme irrésistible de la beauté du Royaume et l’attractivité de ses atouts touristiques ».

Du sommet enneigé de Toubkal à la chaleur des dunes de sable du désert marocain, en passant par la magie des régions amazighes entourant la chaîne de l’Atlas, jusqu’aux montagnes du Rif au nord-est du Royaume, le voyage permet de découvrir l’essence de l’identité du pays et la magie de sa magie touristique, poursuit la revue.

Selon l’éditorial de ce numéro, plusieurs raisons incitent les touristes à choisir le Maroc, dont les différentes expériences notamment historiques et culturelles qu’offre le Royaume à chaque visiteur qui tombe sous le charme de l’authenticité et la singularité de la population locale.

A travers textes et photographies, le magazine met en lumière la beauté de plusieurs sites touristiques marocains, soulignant l’engouement des touristes étrangers pour Marrakech.

« Il suffit de quelques minutes d’errance à travers ses places, riads et ruelles pour se connecter non seulement au Maroc, mais au monde dans son ensemble », écrit-on, décrivant une ville dynamique et en constante évolution et un point d’attraction pour de nombreux visiteurs de différents pays du monde.

Le magazine revient également sur le secret de la ville de Ouarzazate, où de nombreux films hollywoodiens internationaux ont été tournés, notant que « ce mystère s’explique par sa situation géographique et son cadre naturel extrêmement pittoresque ».

La publication évoque, par ailleurs, Merzouga, un rêve d’aventure, des classiques du cinéma et des expériences de vie inoubliables.

« Observador » propose, en outre, des articles spéciaux sur d’autres villes et sites marocains comme Tanger, qui a combiné pendant plus de deux siècles les caractéristiques de différents mondes, s’érigeant en une destination de choix pour de nombreux artistes en quête d’inspiration.

Il s’agit aussi de Rabat, capitale du pays, qui regorge d’attraits urbains, culturels, civilisationnels et historiques, note la publication.

Casablanca, métropole contemporaine, El Jadida, Fès et Essaouira, qui rappellent au Portugais une partie de leur histoire, étaient également au menu du dossier.

Allant de l’histoire à la géographie, passant par la civilisation, la culture et la nature, le magazine a, ainsi, rapproché ses lecteurs du potentiel touristique « énorme » du Royaume, incitant le public à profiter de la beauté et du charme du Maroc, qui offre également sécurité et sûreté à ses visiteurs.

LNT avec MAP

