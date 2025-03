Le Conseil du gouvernement marocain s’est réuni le jeudi 13 mars 2025 sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Cette session a été consacrée à l’examen de plusieurs dossiers, notamment le bilan de l’action gouvernementale en relation avec le Parlement, l’adoption de nouvelles mesures législatives, la validation d’accords internationaux et des nominations à des postes de responsabilité.

Un point sur l’action gouvernementale

En ouverture de la réunion, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Mustapha Baitas, a présenté un rapport sur l’état des interactions entre le gouvernement et l’institution législative lors de la session d’octobre 2024-2025. Il a souligné l’engagement du gouvernement à maintenir une coopération active avec les parlementaires, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs et d’un dialogue constructif.

Durant cette période, 36 lois ont été adoptées définitivement par le Parlement. Concernant les questions écrites des députés et conseillers, le gouvernement a répondu à 63,48 % d’entre elles, illustrant sa volonté de renforcer la transparence et d’assurer un suivi aux préoccupations des élus.

Des extensions de zones industrielles

Le Conseil du gouvernement a ensuite approuvé deux décrets visant à élargir des zones d’accélération industrielle. La première concerne la zone industrielle de Kénitra, dont la superficie sera étendue sur un foncier de 598 hectares et 75 ares. Cet agrandissement vise à répondre aux besoins croissants des investisseurs souhaitant s’implanter dans la région.

Un projet similaire a été validé pour la zone industrielle de Tanger Tech, qui verra sa superficie totale portée à 493,95 hectares. Cette extension s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la compétitivité du Maroc en tant que pôle industriel majeur en Afrique du Nord. Ces mesures, initiées par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, visent à favoriser l’investissement et le développement économique à l’échelle régionale.

Deux accords internationaux

Le Conseil a également examiné et approuvé deux accords de coopération internationaux. Le premier concerne un partenariat entre le Maroc et le Bénin dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture. Cet accord vise à structurer la collaboration entre les deux pays dans des secteurs tels que la formation maritime, la recherche scientifique et le contrôle des activités de pêche.

Le second accord porte sur la coopération entre le Maroc et l’Angola dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il prévoit notamment le renforcement de la mobilité des enseignants et chercheurs entre les deux pays, ainsi que des échanges de compétences dans la mise en place de cursus universitaires et la création d’institutions académiques.

Des nominations

Enfin, plusieurs nominations à des postes de haut niveau ont été validées au sein de différents ministères. Au ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Lobna Mansouri a été désignée directrice des systèmes d’information, tandis que Mohamed Ouhssaine a été nommé directeur des finances. Au ministère de l’Enseignement supérieur, de nouveaux doyens ont été désignés à la tête de plusieurs facultés du pays, notamment à Tanger, Taza, Fès et Oujda.

Dans le secteur de l’éducation nationale, Wafaa Chaker a été nommée directrice de l’Académie régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Par ailleurs, au sein du ministère chargé des relations avec la société civile, Hamid Benchrifa a été désigné directeur des relations avec les associations.



