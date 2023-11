Le podcast « Les Inspiratrices » a été rebrandé en « Shape Your Career », marquant une évolution stratégique pour mieux aligner le podcast sur sa mission d’inspirer et d’outiller les femmes dans leur ascension professionnelle au Maroc et au-delà. Animé par Leïla Bazzi, une militante du leadership féminin, le podcast incarne un engagement profond en faveur de l’autonomisation, de la diversité, de l’inclusion et de l’égalité professionnelle.

« Shape Your Career » vise à guider les femmes dans la prise de contrôle de leur carrière en décryptant les règles du monde professionnel et en contribuant à créer un environnement plus équitable. La transition de nom représente une étape passionnante dans leur parcours, avec une vision centrée sur cinq principes fondamentaux : Inspiration, Impact, Introspection, Bienveillance et Action.

La troisième saison du podcast explore le leadership féminin à travers des thèmes tels que l’autonomisation, la gestion du changement et le développement professionnel. Chaque épisode présente des histoires inspirantes de femmes exceptionnelles et des perspectives d’experts, offrant une source précieuse d’expérience et de conseils pratiques. La saison introduira des formats novateurs et des séries thématiques pour enrichir l’expérience des auditrices.

Un partenariat stratégique avec ENGIE North Africa souligne l’engagement de « Shape Your Career » envers la mixité, l’égalité professionnelle et l’inspiration du changement au sein des entreprises. ENGIE North Africa participe à trois épisodes, partageant son expérience pour faire progresser les femmes au sein du groupe, accompagner leur évolution de carrière et transformer la culture d’entreprise. Le partenariat vise à créer des environnements de travail équitables, favorables à l’épanouissement et à la croissance professionnelle.

LNT

Partagez cet article :