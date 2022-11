Le programme du Partenariat d’Action en faveur de l’Économie Verte (PAGE) est en ligne avec la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), le Nouveau modèle du développement et les engagements du Maroc au niveau international, a indiqué, mardi à Rabat, le Directeur de la Coopération internationale, des Partenariats et de la Communication, au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Rachid Firadi.

Le Programme PAGE vise à appuyer la transition des pays vers l’économie verte et inclusive en mobilisant l’expertise complémentaire de cinq agences onusiennes pour créer des synergies et optimiser les compétences, a fait savoir M. Firadi dans une allocution lue au nom de son département à l’occasion de la 1ère édition des Journées « Carrefour vert » (Green Crossroads) du PAGE, qui se tient jusqu’au 24 novembre sous le thème « Économie verte au Maroc: Enjeux et opportunités” .

Rappelant les facteurs ayant conduit le Maroc vers la voie de l’économie verte à savoir les enjeux du changement climatique et la dépendance énergétique, M. Firadi a souligné que le contexte actuel des crises successives appelle à davantage de résilience et de vigilance pour maintenir la dynamique de la transformation verte tout en apportant les réponses appropriées aux nombreux défis actuels.

Il a ajouté que le Maroc est au carrefour des opportunités et des choix décisifs, qui vont impacter les avancées du pays dans le renforcement de l’Etat social et la réduction des inégalités tout en conciliant la prospérité économique et la préservation de l’environnement.

M. Firadi a, à ce titre, tenu à souligner la refonte de la SNDD lancée récemment pour intégrer les orientations et principes d’actions du NMD et les nouvelles données nationales et internationales dans le cadre d’une approche systémique avec des objectifs transverses de neutralité carbone en gardant le cap vers les 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030.

Cette initiative a pour ambition de contribuer à alimenter le processus en cours de refonte de la SNDD et constituer le support structurant pour le lancement des activités du partenariat pour les années à venir, a-t-il insisté.

“Avec les nombreux défis causés par les différentes crises, PAGE s’engage à aider ses partenaires au Maroc à accélérer leur transition énergétique, à aligner les stratégies de reprise et à protéger les gains déjà réalisés vers une économie plus verte et inclusive, a affirmé pour sa part Mme Sanae Lahlou, représentante pays de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI, agence lead du PAGE au Maroc). Les Nations Unies accompagnent le Maroc dans la mise en oeuvre de plusieurs plans stratégiques en faveur de l’économie verte et PAGE vient se positionner comme un autre instrument de collaboration entre le Maroc et les différentes agences impliquées dans le partenariat, a -t-elle expliqué.

Elle a également fait savoir que l’une des premières activités du PAGE au Maroc fut le lancement d’une étude holistique, un état des lieux sur l’économie verte dont les résultats vont guider le travail du programme pour les années à venir en identifiant les secteurs d’intervention prioritaires et des actions concrètes à mener avec les partenaires nationaux et internationaux

Les recommandations concernent les secteurs économiques prioritaires identifiés par l’étude (l’agriculture et l’industrie) ainsi que trois secteurs transversaux prioritaires à savoir l’énergie, l’eau et la gestion des déchets, outre le financement et la collecte de fonds pour la transition verte des secteurs identifiés.

De son côté, Said Mouline, Directeur général de l’Agence Marocaine de l’Efficacité Énergétique (AMEE) a souligné que le Maroc compte parmi les pays les plus performants au monde en matière de lutte contre le changement climatique et dispose de tous les mécanismes permettant à l’économie verte de jouer pleinement son rôle en vue de décarboner le pays et créer plus d’emplois dans ce domaine.

Le lancement de ce programme est d’une grande importance pour le Maroc, a-t-il dit dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, notant qu’il se veut une opportunité d’échanges et de réflexions réunissant tous les secteurs et partenaires concernés par la question climatique dans une approche transversale (eau, énergie, gestion des déchets, économie circulaire, mobilité durable, bâtiment durable).

Organisé par l’ONUDI, le PNUE, le PNUD, l’OIT et UNITAR en partenariat avec le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, cet événement est l’occasion de présenter les recommandations de l’étude sur l’économie verte menée dans le cadre de ce Programme, et définir en concertation avec les parties prenantes le futur plan d’action du Programme qui sera déployé au niveau national par les agences onusiennes partenaires.

Le Programme PAGE est un mécanisme qui met au service des pays bénéficiaires, les expertises complémentaires de cinq agences des Nations Unies pour créer des synergies et optimiser les compétences dans leurs réponses aux besoins du pays.

A travers cette rencontre de trois jours, marquée par la présence des principaux acteurs, bailleurs et parties prenantes, PAGE ambitionne d’être un catalyseur de projets et d’idées pour accélérer la transition du Maroc vers une économie verte, et donner suite aux recommandations de l’étude de cadrage sur l’économie verte qui sera le fondement de l’action à venir pour le Programme.

