Le OPPO A92 est désormais disponible au Maroc

OPPO vient de lancer un nouveau produit sur le marché marocain, il s’agit du OPPO A92, le tout dernier né de la série A de la marque.

« Le OPPO A92 a été étudié et conçu de manière à pouvoir répondre à tous les besoins du consommateur marocain, en particulier du jeune public, en matière de divertissement mobile. » explique Steven Wan, Vice-président chez OPPO Maroc.

Avec sa RAM surpuissante de 8 Go, ses 128 Go de ROM et sa batterie de 5000 mAh, il offre une expérience de divertissement mobile extrêmement fluide. Équipé d’un néo-écran 1080P et d’une caméra AI Quad 48MP, le OPPO A92 se veut l’outil incontournable des jeunes utilisateurs, du fait des technologies de pointe qu’il intègre, mais aussi de son design élégant, tendance et dynamique.

« La série A est adulée par les jeunes du monde entier qui reconnaissent la qualité, mais aussi la performance, la technologie, le design et l’accessibilité des smartphones qui composent cette gamme. Le tout nouveau OPPO A92 perpétue cette tradition et s’impose désormais comme la nouvelle solution de divertissement mobile et de communication la plus performante, la plus connectée et le plus accessible pour les jeunes marocains, notamment en cette période de crise liée à la pandémie et qui incite à davantage d’économies et à plus de connectivité », indique Steven Wan, Vice-président chez OPPO Maroc.

Le OPPO A92 est également équipé d’une caméra frontale de 16 MP à grande ouverture (f2.0). Son algorithme est capable d’identifier automatiquement l’âge et le sexe des différents modèles photographiés pour des selfies plus personnalisés et naturels.

Le OPPO A92 est commercialisé au Maroc depuis le 27 Juin. Il est disponible dans tout le Royaume au prix de 2.999,00 DH en 2 finitions différentes : Noir crépuscule et Violet Aurore.

LNT