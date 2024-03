La présélection de l’opérateur qui aurait la charge de la gestion déléguée du Parc zoologique de Aïn Sebaâ a eu lieu le mardi 19 mars 2024. « Alors que nous continuons à progresser vers l’ouverture tant attendue du Parc zoologique de Aïn Sebaâ, nous tenons à informer les casablancais des avancées significatives dans le processus de préparation. En fait, la journée du 19 mars 2024 a été marquée par la présélection de l’opérateur qui aurait la charge de la gestion déléguée du Parc zoologique de Aïn Sebaâ. Cette étape annonce le début effectif des démarches nécessaires pour la livraison des équipements complémentaires et l’arrivée des animaux. Après l’installation des pensionnaires du zoo, une période d’adaptation sera nécessaire, ce qui permettra, également, d’effectuer les tests requis de sécurité et de bien-être animal », explique-t-on auprès du Conseil de la Ville de Casablanca.

Avec une superficie de 13 hectares, dont 10 hectares réservés aux animaux et 3 hectares pour des installations de loisirs, le parc accueillera environ 45 espèces animales. Le projet comprend désormais trois aires géographiques représentant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, une ferme pédagogique, une clinique vétérinaire, deux grands espaces de pique-nique, un restaurant, ainsi qu’une boutique et des kiosques. Le Conseil déclare que « nous comprenons les attentes des Casablancais et avançons dans le processus afin de mener à bien cette étape cruciale concernant ce patrimoine casablancais, qui existe depuis plus de 80 ans. Chaque étape est motivée par notre engagement à offrir aux Casablancais un lieu sûr, enrichissant et durable pour les générations futures ».

Il est à noter que le gestionnaire délégué a pour mission, outre l’entretien du patrimoine animalier, de mettre en œuvre des programmes de conservation, de développement des activités ludiques, de loisirs, d’animation ainsi que le déploiement de programmes de formation et d’éducation relative à l’environnement…

Reste la sensibilisation des Bidaouis et autres hôtes de la ville quant à l’importance de la propreté, le civisme et autres comportements dignes de modernité et de grande discipline. Et là c’est sans aucun doute tout un travail qui attend la société civile casablancaise soucieuse de la préservation du patrimoine de la métropole la plus peuplée du pays.

