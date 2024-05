L’édition 2024 du Morocco Capital Markets Days (MCMD), l’événement phare de la Bourse de Casablanca à l’international, débute jeudi à Londres, en vue de promouvoir le marché boursier marocain.

Cette 7ème édition du MCMD connait la participation de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, de la présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Mme Nezha Hayat, et d’une délégation marocaine composée de représentants de la Bourse, de dirigeants d’entreprises cotées et d’opérateurs du marché des capitaux, indique un communiqué de la Bourse de Casablanca. Ce rendez-vous incontournable, qui se poursuit jusqu’à vendredi, est mené par Kamal Mokdad et Tarik Senhaji, respectivement président du Conseil d’Administration et directeur général de la Bourse de Casablanca, ainsi que l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, précise la même source. À l’instar des années précédentes, le MCMD 2024 connait la participation de personnalités britanniques influentes, comme le Lord Maire de Londres, Michael Mainelli, le secrétaire d’État au Trésor, Bim Afolami, en plus de représentants de l’écosystème financier du Royaume-Uni, ajoute le communiqué. L’événement prévoit, en plus de la conférence plénière, plus de 120 sessions en »one/one » pour les 26 entreprises cotées qui font le déplacement à Londres pour rencontrer les investisseurs venus de tout horizon.

Après les six éditions organisées depuis 2016 dans les principales places financières internationales (Londres, New York et Dubaï), le MCMD est désormais reconnu comme étant le rendez-vous incontournable de la Bourse de Casablanca, du marché des capitaux, des investisseurs internationaux et des entreprises marocaines cotées.

LNT avec CdP

