Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, M. José Manuel Albares, effectuera les 13 et 14 décembre une visite au Maroc, selon des sources diplomatiques espagnoles à Madrid. »Cette visite a pour objectif de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment politique, économique, commercial et linguistique’’, ont indiqué les mêmes sources, précisant qu’il s’agit du ‘’premier voyage bilatéral de M. Albares à l’étranger depuis le début de la nouvelle législature’’.

Ainsi, lors de son séjour au Maroc, le chef de la diplomatie espagnole tiendra des entretiens, notamment avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita.

Il y a lieu de rappeler que les relations entre le Maroc et l’Espagne ont connu une impulsion stratégique, suite à la rencontre, à Rabat le 7 avril 2022, entre SM le Roi Mohammed VI et le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

La Déclaration conjointe adoptée à cette occasion souligne, entre autres, la volonté de perpétuer les relations d’excellence qui ont toujours lié les deux pays et réaffirme la détermination à les enrichir en permanence, dans un « esprit de confiance et dans la concertation ».

LNT avec Map

