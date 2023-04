Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Système des Nations Unies (SNU), représenté par six de ses agences : UNFPA, UNESCO, UNICEF, PNUD, UNHCR et ONU Femmes, ont signé mercredi 5 mars le quatrième plan de travail annuel conjoint en matière de jeunesse.

Cette dynamique d’action conjointe avait débuté en 2020 en pleine pandémie, dans le but de mieux coordonner le travail de coopération sur la jeunesse au Maroc, par le biais de programmes et d’initiatives, alignés aux priorités du pays en matière d’éducation, de santé, d’emploi et de participation des jeunes.

Ce travail conjoint vise à contribuer à concrétiser la vision du Nouveau Modèle de Développement 2021-2035 et s’inscrit dans les orientations du plan cadre de coopération entre le gouvernement marocain et le Système des Nations Unies pour le développement durable 2023-2027.

Visant à soutenir la réalisation des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030, ce plan de travail conjoint sur la jeunesse met l’accent sur quatre axes principaux. Le premier axe concerne l’appui à la stratégie sectorielle du département de Jeunesse, pour la mise en œuvre de la vision de la nouvelle génération des maisons de jeunes, avec notamment la mise en œuvre de projets pilote au niveau des structures de jeunesse et l’accréditation des organisations non-gouvernementales œuvrant en faveur des jeunes dans ces établissements. Le deuxième volet d’intervention se concentre sur la modélisation et la mise en échelle des programmes et des interventions auprès des jeunes sur l’innovation et l’entrepreneuriat social. Le troisième est axé sur la conception des modèles de recherche, dans l’optique d’améliorer l’élaboration et la mise en œuvre des plans et des stratégies de développement à l’échelle des territoires. Quant au quatrième et dernier axe, il vise le renforcement de l’intégration du genre dans les programmes destinés aux jeunes.

