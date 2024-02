Entre Tanger et Asilah, sur la route nationale côtière, se trouve le Hilton Tangier Al Houara, sur une superficie de plus de 300 ha. Entre forêt et mer, cet espace offre une vue imprenable sur l’océan Atlantique. Ouvert depuis quelques années déjà, le Hilton Tangier continue de développer ses services, ses offres et ses prestations. Une sorte de mise à jour en continue pour répondre aux exigences d’une clientèle de différents horizons, mais toujours exigeante. C’est dans cette optique que s’inscrit le plan de développement de son MICE.

En effet, avec plus de 4500m² d’espaces événementiels et séminaires et une capacité totale de 1500 personnes, le Resort ambitionne de se distinguer par sa flexibilité et son engagement à fournir des prestations de qualité pour ses congressistes et ses organisateurs d’événements : « Conçu pour répondre aux besoins variés des clients, le Hilton Tangier Al Houara Resort propose des installations haut de gamme pour les événements MICE. Parmi ces installations, nous retrouvons des salles plénières modulables comme La Madinah Room s’étendant sur une surface généreuse de 854 m², ou encore La Kasbah Room, avec une superficie de 475 m². Des espaces de sous-commission polyvalents sont également disponibles tels que les salles Tingis, Assilah et Chaouen, sans oublier les salles de réunion Charki et Sirocco Room pour des événements et rassemblements plus intimes et restreints. Tous les espaces sont équipés des dernières technologies, incluant un système audiovisuel de pointe et d’un éclairage LED variable permettant une modification instantanée de l’ambiance de la salle en fonction des besoins spécifiques, ce qui est en mesure de contribuer à la réussite et de garantir la fluidité des panels », explique-t-on auprès de cet établissement, tout en précisant que Mohammed Zai, un chef au cursus bien fourni, crée des menus personnalisés qui comblent la diversité des goûts gastronomiques et culturels des hôtes et offrent une expérience culinaire mémorable.

Au menu également, le Resort propose des services complémentaires pour simplifier l’organisation des événements MICE. Le programme Hilton Event Planner offre des avantages et des points de fidélité aux organisateurs, tandis que la formule « Meeting Simplified » facilite la réservation pour les petits groupes, tout en veillant à une gestion efficace des ressources.

De plus, l’équipe Banquet et GC&E (Groupes, Conférences & Événements) du Resort suit de près l’organisation des événements à chaque étape et veille à ce que chaque détail soit pris en considération pour assurer le succès de chaque évènement. Elle accompagne les organisateurs tout au long du processus, de la planification à la réalisation de l’événement, garantissant ainsi un service sur mesure et une expérience sans faille.

Pour rappel, l’équipe GC&E du Hilton Tangier Al Houara a été distinguée par le trophée Hilton de la Meilleure Équipe de Conférences & d’Événements dans la région de l’Afrique et de l’Océan Indien, témoignant ainsi de son engagement envers l’excellence dans la gestion et l’organisation des événements professionnels.

On rappellera également que le Hilton Tangier Al Houara a eu le privilège d’accueillir une multitude d’événements, notamment l’édition de 2023 de la Coupe du Trône, la coupe du Monde des Clubs de la FIFA, le Blue Africa Summit en 2023, l’événement de la Banque Africaine de Développement, organisé en 2022, et plusieurs congrès médicaux.

Le Resort a également été le lieu de rencontres importantes telles que le lancement de la FIAT 600 Electrique, ainsi que des réunions ministérielles de haute importance, telles que l’événement de digitalisation du Ministère de la Justice et celui du Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé des Relations avec le Parlement : « Haut du formulaireCes événements témoignent de la confiance accordée au Hilton Tangier et de sa capacité à fournir un environnement exceptionnel et adapté aux exigences des événements d’envergure, consolidant ainsi sa réputation en tant que destination privilégiée pour des événements MICE de premier plan ». C’est ce que les équipes du Resort appellent l’art d’accueillir et de rendre service. Un ADN parfaitement ancré dans le business-model de l’établissement, disent-ils avec conviction.

H.Z

Partagez cet article :