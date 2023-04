La French Tech Maroc annonce le lancement de la troisième édition de son concours d’innovation HacktonFutur. La thématique retenue cette année est le métavers, une technologie en émergence qui permet l’interaction dans un monde virtuel en 3D.

HacktonFutur s’adresse à tous les jeunes lycéens au Maroc souhaitant relever le défi de l’innovation. Les participants auront l’opportunité de développer des idées de projets sous le thème du métavers.

« L’idée derrière cette troisième édition est de permettre aux jeunes d’aligner leurs idées, de manière intuitive, à l’évolution technologique rapide que connaît le monde. Nous somme aujourd’hui aux prémices de la technologie du métavers, nous pouvons d’ores et déjà imaginer les nombreuses opportunités que cette technologie présentera. Nous voudrions, par cette troisième édition, initier nos jeunes participants à cette nouvelle ère technologique et les encourager à apporter des perspectives nouvelles et créatives pouvant accompagner ces avancées technologiques » déclare Asmaâ Fenniri, membre du board de la French Tech et spécialiste EdTech.

Les participants seront accompagnés par un panel d’experts dans la formalisation de leurs idées à travers une série de formations et des séances de mentoring.

