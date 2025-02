Le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et Samsung Electronics Maghreb Arabe ont signé, lundi, un avenant à leur convention de partenariat, lors d’une cérémonie organisée au centre des formations et des rencontres nationales à Rabat. Cet accord vise à renforcer l’intégration des technologies numériques dans le système éducatif marocain, conformément à la feuille de route 2022-2026 du ministère.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, de M. Hee Young Hong, président de Samsung Electronics Maghreb Arabe, et de M. Yoon Yeonjean, ambassadeur de la République de Corée au Maroc. L’événement a également été marqué par la remise des prix aux lauréats de la première édition de la compétition nationale de programmation en Python, organisée dans le cadre du partenariat.

Renforcement des compétences numériques

Lors de son allocution, M. Berrada a souligné que cet avenant vise à accompagner la modernisation des pratiques pédagogiques et des programmes scolaires, en favorisant l’acquisition de compétences numériques par les élèves et les enseignants. Il a également précisé que l’intégration des technologies éducatives s’inscrit dans les objectifs de la feuille de route 2022-2026, qui accorde une place importante à la numérisation des apprentissages.

Le ministre a rappelé que la compétition nationale de programmation en Python s’inscrit dans le cadre du programme Samsung Innovation Campus, conçu pour offrir une formation certifiante en programmation Python aux enseignants d’informatique du cycle qualifiant. À ce jour, 780 enseignants ont bénéficié de cette formation, ce qui a permis de former 1 273 élèves à travers des sessions organisées au niveau régional.

Innovation et éducation numérique

Pour sa part, M. Hee Young Hong, président de Samsung Electronics Maghreb Arabe, a présenté le Hackathon national comme une initiative visant à encourager l’innovation et la résolution de problèmes par les jeunes participants. Il a souligné que le Samsung Innovation Campus propose des formations pratiques sur des technologies telles que la programmation Python et la robotique, afin de mieux préparer les élèves aux évolutions du marché du travail.

Il a également rappelé que l’éducation constitue un axe prioritaire de la stratégie de responsabilité sociale de Samsung et a annoncé le lancement prochain de la cinquième édition du Samsung Innovation Campus, qui comprendra un nouveau module dédié à l’intelligence artificielle.

