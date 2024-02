Dans le but de favoriser un échange accru avec les chercheurs de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) ainsi que des autres continents, dans le cadre d’une perspective sociologique globale, l’Université Mohammed V de Rabat (UM5-Rabat), l’Association Internationale de Sociologie (ISA) et l’Instance Marocaine de Sociologie ont conclu un accord de coopération pour organiser un Forum Mondial de Sociologie au Maroc. Cette entente a été signée le 26 Février 2024 au siège de l’Université Catholique de Louvain, en Belgique.

Ce Forum Mondial de Sociologie, qui se tiendra pour la première fois dans la région MENA, réunira entre 6 000 et 8 000 chercheurs en sciences humaines à Rabat en juillet 2025. L’accord a été officiellement signé par le Pr. Farid El Bacha, Président par intérim de l’UM5-Rabat, M. Geoffrey Pleyers, Président de l’ISA, et M. Abdelfattah Ezzine, Président de l’Instance Marocaine de Sociologie.

Il est à noter que l’ISA a été créée par l’UNESCO en 1947. À travers ses diverses activités, publications et réseaux sociaux, elle anime une communauté dynamique de chercheurs en sciences sociales à travers le monde. L’ISA édite trois des principales revues de la discipline (International Sociology, Current Sociology et Global Dialogue) et organise ses congrès ou forums tous les deux ans. Actuellement présidée par Geoffrey Pleyers, Maître de Recherche FNRS et Professeur à l’UCLouvain, pour un mandat de quatre ans (2023-2027), l’ISA s’est engagée à adapter ses pratiques à l’ère numérique, à favoriser une meilleure intégration des chercheurs en sciences sociales de tous les continents et à repenser la sociologie globale à la lumière des enjeux postcoloniaux.

Quant à l’Instance Marocaine de Sociologie, il s’agit d’une association regroupant des sociologues marocains issus du milieu universitaire, de l’enseignement supérieur ainsi que des cadres du secteur public et privé. Fondée en 2016 dans le but de promouvoir la sociologie en tant que discipline et profession, elle est également ouverte aux sociologues marocains à l’étranger ainsi qu’aux sociologues étrangers intéressés par le Maroc. Son objectif est de mettre en avant l’École marocaine de sociologie en tant que composante essentielle de la sociologie globale, à travers notamment l’organisation des Journées nationales de Sociologie au sein des universités marocaines.

