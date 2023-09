Le Royaume du Maroc exprime son entière solidarité avec l’Etat de la Libye soeur suite à la tempête et aux inondations qui ont touché certaines régions de ce pays causant plusieurs pertes en vies humaines et en biens, indique lundi soir un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Royaume du Maroc exprime également ses vives condoléances et sa sincère compassion à l’Etat de la Libye, à son peuple frère et aux familles des victimes de cette dure épreuve, ainsi que ses voeux de prompt rétablissement aux blessés, ajoute la même source.

LNT avec Map

