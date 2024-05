Le Maroc Rallye Équestre (MRE) 2024 s’annonce comme une expérience inoubliable, mêlant compétition équestre et engagement écologique dans le magnifique cadre du Parc National d’Ifrane. Cet événement, qui se déroulera du 22 au 26 mai, réunit environ 45 cavaliers internationaux pour une compétition de 5 jours à travers des terrains variés, mettant à l’épreuve leurs compétences en orientation, régularité et endurance équestre.

Le MRE va au-delà de la simple compétition en mettant l’accent sur l’éco-tourisme et la sensibilisation à la conservation de la nature. Les organisateurs, soutenus par des entités telles que la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) et l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), s’engagent à promouvoir le développement durable à travers le sport équestre.

Le choix stratégique du Parc National d’Ifrane comme lieu de l’événement reflète cet engagement écologique. Ce parc, riche en biodiversité, offre un cadre idéal pour sensibiliser les participants à la conservation de la nature et au tourisme responsable.

Les activités annexes proposées, telles que des visites culturelles et des balades guidées, permettent aux accompagnants de découvrir la région du Moyen Atlas et ses habitants.

En impliquant les communautés locales et en soutenant des projets communautaires, le MRE contribue au développement économique et culturel de la région. De plus, en mettant en avant les traditions équestres marocaines à travers des démonstrations et des spectacles, l’événement participe à la préservation de cet héritage culturel pour les générations futures.

L’importance écologique de l’événement est soulignée par le choix minutieux des chevaux participants, principalement de race Barbe et Arabe-Barbe, sélectionnés pour leur robustesse et leur adaptabilité aux terrains variés du Moyen Atlas. Les épreuves du rallye sont conçues pour mettre en valeur les compétences équestres des participants tout en respectant les principes de l’écotourisme. L’orientation, la régularité et l’endurance équestre sont ainsi mises à l’épreuve sur des terrains divers, incluant des montées abruptes, des descentes techniques et des passages à travers des zones aquatiques.

Il est à préciser qu’une partie des fonds générés par l’événement est destinée à soutenir des projets de conservation dans le parc, alignant ainsi les objectifs sportifs et touristiques avec les impératifs écologiques.

Le Maroc Rallye Équestre 2024 est bien plus qu’une simple compétition équestre, c’est une célébration de la nature, de la culture et de l’engagement écologique, expliquent les organisateurs. Au-delà des performances sportives, cet événement offre une opportunité unique de découvrir la beauté du Maroc tout en contribuant à sa préservation pour les générations futures.

A. Loudni

