La 11ème édition du Sommet mondial des gouvernements a débuté lundi à Dubaï, avec la participation de plus de 25 chefs de gouvernement, décideurs, leaders d’opinion et 85 organisations internationales et régionales.

Le Maroc est représenté à cet évènement, organisé sous le thème « Façonner les gouvernements de demain », par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Le Sommet, qui s’étend sur trois jours, connaîtra la participation de 120 délégations gouvernementales qui présenteront leurs idées sur les gouvernements du futur, les défis y afférents et les solutions innovantes à proposer pour y faire face. Les participants aborderont les questions urgentes auxquelles l’humanité est confrontée dans différents domaines, notamment l’économie, la technologie, l’intelligence artificielle, la durabilité, la finance et l’éducation.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre des Affaires ministérielles et président de l’Organisation du Sommet des gouvernements mondiaux, Mohammed Abdallah Al Gergawi, a souligné que le Sommet est l’occasion de se pencher sur les vastes opportunités de croissance et de développement qui se présentent au monde d’aujourd’hui, appelant à « ne pas regarder uniquement la dure réalité que le monde traverse » et à « se projeter dans un avenir meilleur pour les générations futures ». ‘Nos choix font notre destin », a-t-il dit. Il a mis en exergue, dans ce cadre, quelques indicateurs témoins de l’ampleur des progrès atteints par le monde contemporain, à savoir la longévité, la santé, le déclin de la pauvreté, l’essor de la connaissance à travers le monde, l’interconnectivité et la mobilité facile. Le Sommet devrait débuter par des panels de discussion et des débats interactifs autour d’une série de rapports stratégiques axés sur les pratiques et les tendances les plus importantes dans les secteurs vitaux. Il décernera également des Prix à des ministres, des représentants du secteur privé, des inventeurs et des créateurs pour leurs contributions à l’édification d’un avenir meilleur pour l’humanité.

Dans le cadre de cet événement 15 forums mondiaux se pencheront sur l’élaboration de stratégies et de plans dans les domaines stratégiques pour l’humanité, y compris les secteurs de la santé et des services gouvernementaux, l’administration gouvernementale arabe, l’échange des expériences, les transports, les finances publiques des pays arabes, l’éducation, l’espace, l’industrie et les technologies de pointe.

Les forums aborderont également les questions de l’IA, de l’avenir du travail, des économies émergentes, de la gouvernance des géo-technologies, des objectifs de développement durable, en plus de la Rencontre arabe des jeunes leaders.

Par ailleurs, des réunions ministérielles de haut niveau devraient se tenir pendant le Sommet, notamment une réunion des ministres chargés du Développement durable, une réunion ministérielle pour discuter des caractéristiques de la prochaine génération de gouvernements, une réunion des ministres arabes des Finances, ainsi qu’une réunion consultative avec les ministres du Travail du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et une réunion des ministres de l’Énergie pour discuter de l’avenir de l’hydrogène.

LNT avec MAP

Partagez cet article :