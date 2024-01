La Semaine verte de Berlin, qui se tient du 19 au 28 janvier, constitue une opportunité de faire connaître et valoriser les produits locaux marocains à travers la participation de différentes coopératives de jeunes et de femmes, a indiqué, vendredi, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

Il s’agit d’une rencontre extrêmement importante en terme de connaissance du marché européen et allemand en particulier, qui est important pour les produits marocains, a déclaré M. Sadiki à la presse, en marge de l’inauguration du pavillon marocain à la 88ème édition de cette manifestation internationale.

La participation du Maroc s’inscrit dans le cadre de la Stratégie « Génération Green », lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2020, afin de développer les produits du terroir, de faire émerger une classe moyenne agricole à partir de la valorisation et la promotion de ces produits, et de permettre aux producteurs d’accéder au marché international, a relevé le responsable gouvernemental. Selon le ministre, il s’agit aussi d’un accompagnement et d’une formation pour les participants en terme de marketing, avec un impact très important sur l’aval des filières afin d’élargir et de valoriser la production avec les moyens les plus modernes tout en respectant les conditions de traçabilité, notamment en matière de qualité.

Organisé par Morocco Foodex, le pavillon marocain connaît la participation d’une vingtaine de coopératives et de groupements d’intérêt économique, représentant différentes régions du Maroc, qui exposent un large éventail de produits de terroir marocain, reflétant la diversité, l’authenticité et la richesse du terroir national et de la culture marocaine.

Créée en 1926, la Semaine Verte internationale de Berlin est l’une des plus grandes manifestations mondiales consacrées à l’alimentation, à l’agriculture et à l’horticulture. Elle regroupe les consommateurs, les décideurs, les opérateurs des chaînes de distribution et les chercheurs en innovation agricole.

L’édition de cette année, qui réunit plus de 1.400 exposants représentant une soixantaine de pays sur une superficie de 118.000 m², devrait accueillir plus de 300.000 visiteurs, selon les organisateurs.

LNT avec Map

