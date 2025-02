Le Royaume du Maroc et la République d’Irak ont exprimé leur volonté de dynamiser leurs relations bilatérales et de renforcer leur coopération dans divers domaines.

Cette volonté a été affirmée lors d’une rencontre à Rabat entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Fuad Hussein, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de la République d’Irak, en visite de travail au Maroc.

Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment à travers l’échange d’expertises et la promotion des investissements économiques. Les deux ministres ont souligné la dynamique positive des relations bilatérales et exprimé leur engagement à les approfondir.

Dans cette perspective, les ministres ont convenu d’organiser la première session des concertations politiques dans les meilleurs délais et d’envisager la tenue de la commission mixte maroco-irakienne.

Un mémorandum d’entente a été signé entre les deux pays concernant l’exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques. Cet accord vise à faciliter les échanges entre les représentants officiels des deux États.

Les deux parties ont insisté sur l’importance de maintenir une concertation et une coordination régulières sur les questions arabes, régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la cause palestinienne. Elles ont réaffirmé leur soutien aux droits du peuple palestinien, en particulier à la création d’un État indépendant sur les frontières de juin 1967, avec Al Qods-Est comme capitale.

Concernant la situation en Syrie, les ministres ont mis en avant leur convergence de vues quant à la nécessité de respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du pays, ainsi que l’unité de son peuple.

Les discussions ont également porté sur la nécessité de poursuivre la coordination des positions au sein des organisations régionales et internationales, notamment les Nations Unies, la Ligue des États arabes et l’Organisation de la coopération islamique.

LNT

