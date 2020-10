PARTAGER Le Maroc et le Rwanda signent deux accords de coopération

Le Maroc et le Rwanda viennent de renforcer leur coopération à travers deux accords signés vendredi à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue rwandais, M. Vincent Biruta, actuellement en visite au Maroc.

Il s’agit d’un mémorandum d’entente qui a pour objectif de créer un Comité de pilotage de la coopération entre les gouvernements des deux pays.

En vertu de ce mémorandum, le Comité en question sera chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations sanctionnant les travaux de la Grande Commission mixte de coopération maroco-rwandaise, ainsi que les rencontres bilatérales entre les hauts responsables des deux pays.

Les deux ministres ont signé aussi un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des sport, qui permettra de définir les modalités de coopération entre les deux pays dans ce domaine.

Peu avant la cérémonie de signature, M. Bourita et M.Vincent Biruta se sont entretenus des moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale et de partenariat entre le Maroc et la Rwanda dans plusieurs domaines.

Les deux ministres ont relevé, avec satisfaction, la convergence de points de vue des deux pays sur des questions d’intérêt commun, notamment la paix et la sécurité en Afrique, la coopération Sud-Sud, la sécurité alimentaire, le développement durable et la réforme de l’Union africaine.

