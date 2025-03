e Maroc et l’Albanie ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale à l’occasion d’une visite de travail du ministre albanais de l’Europe et des Affaires étrangères, Igli Hasani, à Rabat du 1er au 4 mars.

Dans une Déclaration conjointe signée à l’issue des entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, les deux parties ont souligné leur engagement à développer leur coopération dans divers domaines, notamment économique, commercial et culturel.

Dans le cadre du renforcement des échanges économiques et des investissements, les deux ministres ont annoncé le lancement d’initiatives visant à rapprocher les milieux d’affaires des deux pays. Le Maroc a également décidé la suppression des formalités de visas pour les citoyens albanais effectuant des courts séjours, afin de faciliter le tourisme et les interactions entre les populations.

Par ailleurs, un accord a été signé entre l’Institut marocain de Recherches et des Études diplomatiques et l’Académie diplomatique albanaise afin de promouvoir les échanges et la formation des diplomates des deux pays.

Position de l’Albanie sur la question du Sahara

L’Albanie a indiqué considérer l’Initiative marocaine d’autonomie comme « un fondement sérieux et crédible » pour la résolution du différend régional sur le Sahara. Cette position a été exprimée dans la Déclaration conjointe signée à Rabat, reconnaissant les efforts déployés par le Maroc dans le cadre des Nations Unies pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

Les deux pays ont réitéré leur soutien au processus politique mené par l’ONU et aux efforts de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara. Ils ont également mis en avant l’importance des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la Résolution 2756 (2024), dans la recherche d’une solution pacifique au conflit.

Soutien aux initiatives atlantiques

L’Albanie a exprimé son intérêt pour les initiatives atlantiques portées par le Maroc, notamment celle du 6 novembre 2023 visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

Dans la Déclaration conjointe, l’Albanie a reconnu le rôle du Maroc en tant qu’acteur régional de stabilité et de développement en Afrique. Elle a également mentionné les réformes entreprises par le Maroc au cours des deux dernières décennies, ainsi que les objectifs du Nouveau Modèle de Développement.

Enfin, les deux pays ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité aux niveaux régional et international, en insistant sur la résolution pacifique des conflits et le respect de l’intégrité territoriale des États.

LNT

