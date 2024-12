Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, et Jan Schilling, Responsable régional du secteur de l’eau pour l’Afrique du Nord à la Banque allemande de développement (KfW), ont signé une convention de financement de 100 millions d’euros pour soutenir le programme d’appui aux politiques climatiques au Maroc.

Ce programme vise à renforcer la résilience du Maroc face au changement climatique et à accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Lors de la cérémonie, M. Lekjaa a salué la qualité de la coopération maroco-allemande, en particulier avec la KfW, dans la lutte contre le changement climatique et l’accompagnement de la transition écologique. Il a souligné l’importance croissante de la résilience climatique dans les stratégies économiques et budgétaires du Royaume, tout en rappelant les efforts du Maroc pour bâtir une économie verte.

Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, a également mis en avant la collaboration fructueuse entre les deux pays dans le domaine agricole, tandis que Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a insisté sur la nécessité de renforcer la gestion durable de l’eau, notamment à travers le dessalement et l’économie d’eau. Il a également souligné l’engagement du Maroc envers le développement des énergies renouvelables.

Robert Dölger, Ambassadeur d’Allemagne à Rabat, a qualifié cette signature de symbole d’une coopération exemplaire et d’une confiance mutuelle, tout en soulignant l’urgence d’agir face aux défis climatiques. Janne Rajpar, directrice du bureau de la KfW au Maroc, a rappelé que la lutte contre le changement climatique est un pilier central de la coopération entre les deux pays.

Zakaria Hachlaf, secrétaire général du ministère de la Transition énergétique, était également présent à cette cérémonie. MM. Lekjaa et Dölger ont réaffirmé leur engagement à renforcer le partenariat entre le Maroc et l’Allemagne pour relever ensemble les défis environnementaux et climatiques.

