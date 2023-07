Le Maroc et la Guinée équatoriale ont fait part, dimanche à Rome, de leur volonté de donner plus d’élan à la coopération bilatérale dans le domaine agricole aux niveaux technique et scientifique.

En marge de sa participation à la 43e session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a examiné avec son homologue équato-guinéen, José Juan, les moyens de booster la coopération agricole entre les deux pays, exprimant la disposition de son département à renforcer l’échange d’expertise et le partage des bonnes pratiques.

Lors de cette entrevue, tenue en présence du représentant permanent du Royaume auprès des organisations onusiennes à Rome, Youssef Balla, M. Sadiki a plaidé pour davantage de coopération en faveur des intérêts mutuels des deux pays et du continent en général, réitérant l’engagement du Royaume en faveur des questions africaines, notamment dans le domaine agricole.

De son côté, le ministre équato-guinéen a affirmé la ferme détermination de son pays à soutenir le Maroc dans toutes ses initiatives pour l’Afrique, se félicitant du niveau de la collaboration agricole entre Rabat et Malabo.

Il a, en outre, exprimé « son profond souhait de booster davantage cette coopération dans tous les domaines qui répondent aux aspirations des deux pays frères », saluant, par ailleurs le succès continue du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), qui se veut une véritable plateforme d’échange et de partage en matière de développement agricole.

L’entrevue a été également l’occasion d’examiner plusieurs questions d’intérêt commun aux niveaux national et régional, notamment les chaines de valeurs et l’irrigation.

Le ministre marocain s’était entretenu avec ses homologues espagnol, ghanéen, australien, libyen et brésilien. Le rôle du Royaume dans la sécurité alimentaire régionale et son expérience pionnière en matière d’agriculture et de gestion des ressources hydriques ont été, respectivement, au cœur de ces entrevues.

Le Maroc a pris part à l’ouverture de la 43e session de la Conférence de la FAO, marquée par la réélection, dimanche, de Qu Dongyu pour un second mandat au poste de Directeur général de cette organisation onusienne.

Organe directeur suprême de la FAO, la Conférence formule des recommandations sur les questions alimentaires et agricoles mondiales et examine les questions de politique de gouvernance mondiale.

LNT avec MAP

