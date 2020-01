PARTAGER Le Maroc et la France veulent « hisser leur partenariat » dans plusieurs domaines

Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec le ministre de l’économie et des finances français, Bruno Le Maire, actuellement en visite de travail au Maroc.

Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer la qualité des relations exceptionnelles liant le Maroc et la France et la volonté des deux pays de hisser leur partenariat dans différents domaines, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

L’entrevue, qui s’inscrit dans le cadre des consultations menées entre les deux pays pour le renforcement de la coopération et du partenariat bilatéraux, a permis d’évoquer les résultats exceptionnels de la Réunion maroco-française de Haut niveau tenue à Paris en décembre dernier, ajoute la même source.

Les deux parties ont exposé, lors de ces entretiens, plusieurs secteurs prometteurs offrant d’importants atouts de partenariat, tels que les infrastructures, les techniques de l’environnement et les énergies renouvelables, ainsi que les perspectives de coopération dans les domaines de haut niveau d’expertise technologique comme l’intelligence artificielle, dans le sillage des grandes stratégies adoptées par le Maroc en la matière, poursuit le communiqué. Les entretiens entre les deux parties ont également porté sur des questions de coopération tripartite en faveur des pays amis du continent africain, où le Maroc joue un rôle pionnier dans le soutien au développement économique et social, visant à garantir les conditions de stabilité et de décollage économique dans le continent . Les deux responsables ont, par ailleurs, évoqué lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadrice de France à Rabat, les moyens de faire face aux défis multiples de développement ainsi que des questions d’intérêt commun.

LNT avec MAP