Plusieurs projets et programmes ont été signés, mercredi à Rabat, entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et ce en marge de la célébration de la 44ème édition de la journée mondiale de l’alimentation.

Ainsi, le premier programme de coopération technique porte sur l’appui à la formulation d’une feuille de route pour le développement durable de l’élevage et l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’élevage au Maroc.

Le second programme de coopération technique concerne la modernisation de l’utilisation et de la gestion des statistiques agricoles pour des décisions plus éclairées au Maroc.

Concernant le troisième projet, il vise à prévenir et atténuer l’impact des zoonoses transfrontières présentant un potentiel pandémique à travers la modernisation informatique des plateformes en ligne du système mondial d’information sur les maladies animales de la FAO et de son application mobile “Event Mobile Application ».

Le quatrième projet porte, quant à lui, sur l’adoption de l’approche de gestion progressive de la biosécurité chez les animaux terrestres.

Par ailleurs, une convention de partenariat a été également conclue entre le ministère et la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole pour l’appui aux femmes rurales touchées par le séisme d’Al Haouz portant sur la construction et l’équipement de trois unités de production d’œufs de poulets fermiers au profit de trois coopératives féminines.

L’objectif de cette convention est de soutenir les coopératives des femmes rurales touchées par le séisme d’Al Haouz en leur fournissant les ressources essentielles pour relancer leur activité de production avicole.

Présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, accompagné du représentant de la FAO au Maroc, Jean Senahoun, la célébration de cette année s’est tenue sous le thème « le droit aux aliments au service d’une vie et d’un avenir meilleurs ». La séance d’ouverture a été suivie par la tenue d’un séminaire scientifique, marqué par la présentation du ministère des efforts déployés dans le cadre de la stratégie Génération Green, portant notamment sur la gestion de l’eau d’irrigation, la conservation des ressources génétiques, la recherche en technologies alimentaires, l’amélioration de la qualité des aliments, la réduction des pertes post-récolte, ainsi que la digitalisation de l’accès à l’information. Ont pris part à cette célébration, des ambassadeurs, des représentants des organismes internationaux, des présidents des interprofessions agricoles, des présidents des chambres d’agriculture, ainsi qu’une importante délégation de responsables du ministère.

LNT

