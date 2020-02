PARTAGER Le Maroc et la Colombie approuvent un programme de coopération 2020-2022

Le Maroc et la Colombie ont approuvé, jeudi à Rabat, un programme de coopération pour la période 2020-2022 fixant plusieurs secteurs prioritaires.

Ce programme, approuvé à l’occasion de la tenue de la 2-ème réunion de la commission mixte maroco-colombienne de coopération technique et scientifique, prévoit la mise en place de plusieurs projets concernant les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat, de la culture, de l’archive, du sport, de la sécurité sanitaire, de la sécurité et du tourisme.

Ainsi, les projets formulés par le Maroc concernent en particulier le renforcement des chaînes de production pour le développement et l’amélioration des techniques agricoles, le renforcement en moyens et protocoles de sécurité sanitaire et phytosanitaire et le renforcement de la police judiciaire.

Pour ce qui est des projets formulés par la Colombie, ils portent sur l’échange de savoirs en matière de football infantile et juvénile, le renforcement de la chaîne de valeurs artisanales et des schémas de formation technique pour le travail.

Il s’agit aussi du tourisme durable de nature dans des zones désertiques et du renforcement des capacités de conservation, de gestion et communication du patrimoine culturel au Maroc et en Colombie.

Concernant la coopération culturelle, les deux parties manifestent leur désir d’encourager la diffusion de leurs cultures pour développer les liens d’amitié entre les deux peuples et maintenir leurs bonnes relations.

Elles sont convenues d’encourager notamment les échanges d’experts, de documents et de matériels culturels dans le domaine des lettres, de la communication culturelle, du cinéma, de la musique, de la danse, de la documentation et de l’archéologie.

Elles se sont aussi accordées à encourager la participation aux manifestations culturelles internationales du cinéma, de théâtre, de musique, de danse, ainsi que dans les expositions d’arts plastiques et les foires du livre, organisées au Maroc et en Colombie.

Dans le domaine de l’éducation, les deux parties proposent de développer toutes les actions communes servant à promouvoir la coopération éducative, scolaire, et professionnelle dans le respect mutuel et en accord avec leurs législations respectives.

Les deux parties affirment en outre leur volonté de développer la coopération et l’échange d’expériences dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en renforçant en particulier la coopération académique, en favorisant l’établissement de partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et en s’engageant à promouvoir les cultures marocaine et colombienne dans les universités respectives.

Dans le domaine de la jeunesse et des sports, les deux pays se sont entendues pour mener des actions de coopération à travers l’échange de groupes de jeunes et l’encouragement de la coopération entre les organisations de la jeunesse des deux pays.

Elles renforceront leur coopération dans le domaine des sports à travers l’encouragement de la coopération entre les organisations, les fédérations et les institutions sportives des deux pays, l’échange d’expériences, d’informations et de documentation et de bonnes pratiques en matière de gestion et d’administration des installations sportives et dans le domaine de la médecine du sport de la lutte contre le dopage.

Cette réunion a été coprésidée par l’ambassadeur, directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazough et la vice-ministre colombienne des affaires multilatérales, Adriana Mejia Hernandez.

LNT avec MAP