Une convention de partenariat dans le domaine de la coopération culturelle a été signée entre la fondation BMCE Bank, l’Université Mohammed V de Rabat et l’Institut Confucius, relevant de cette même université, mardi à Rabat, en marge de la célébration du nouvel an chinois.

Signée par le président de l’Université Mohammed V de Rabat, Farid El Bacha, la présidente de la fondation BMCE, Leila Benjelloun et les directrices de l’Institut Confucius de l’Université Mohammed V, Karima Yatribi, côté marocain ainsi que Li Ning, côté chinois, cette convention de partenariat vise à renforcer et à faciliter l’échange humain et culturel entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine.

Dans une allocution de circonstance, M. El Bacha a mis l’accent sur l’importance de ce partenariat, qui met le capital humain au centre de ses préoccupations, dans le but de renforcer la coopération par l’instruction de la langue et de la culture et d’ancrer les valeurs universelles de tolérance, de paix et d’acceptation de l’Autre.

De son côté, Mme Benjelloun a exprimé sa joie à l’occasion de cet événement « historique », qui favorise l’apprentissage des langues chinoise, arabe et amazighe, soulignant par la même occasion que ce partenariat permettra de renforcer l’infrastructure nécessaire à l’instruction sur le plan technologique et didactique.

Pour sa part, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, a indiqué que ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la coopération fructueuse entre la Chine et le Maroc sur tous les volets, relevant que ce type d’accord contribue au renforcement des opportunités d’échange sur la base d’un enrichissement mutuel qui tient compte des intérêts communs.

La célébration organisée à l’occasion du nouvel an lunaire chinois, qui annonce le passage à “l’année du lapin”, a été marquée par diverses représentations mettant en exergue les liens profonds entre les deux cultures et leur interaction, notamment par le billet de chansons traditionnelles chinoises, telles que “Lapin Blanc”, “ton beau sourire”, interprétées par des élèves marocains.

Plusieurs institutrices chinoises de l’Institut Confucius ont, quant à elles, interprété des chansons marocaines comme “Chams El Achia” et “Ghazal Fatma”.

Cette année, les vacances de l’année lunaire chinoise ont commencé le 22 janvier et les Chinois ont pu renouer avec les fêtes marquant cette célébration et voyager sans problèmes, grâce à l’assouplissement des restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19.

