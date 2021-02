Les crises économiques se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément !

En effet, le Maroc a subi la crise financière de 2008, qui était exogène.

Elle s’était caractérisée par une la baisse de la demande extérieure dont les répercussions avaient touché tous les secteurs exportateurs nationaux.

Avec la pandémie du Covid-19, la crise économique est endogène, intrinsèque, sans toutefois être propre à notre pays. Mais, dans une économie ouverte, et c’est le cas de notre pays, la crise s’amplifie parce que les donneurs d’ordre étrangers sont eux-mêmes touchés. D’où, la sévérité de la crise d’aujourd’hui par rapport à la précédente.

Car, celle-ci n’est plus seulement économique, mais également sociale, l’arrêt des activités induit par la pandémie a entraîné des pertes d’emplois, la montée du chômage, la faillite d’entreprises, le naufrage d’activités, notamment dans l’informel.

Plus grave encore, à travers le monde nombre d’économies ne sont pas reparties depuis la crise de 2008, et donc la crise sanitaire est venue aggraver une situation qui perdure depuis cette date !

Comme en atteste la baisse de l’investissement privé et donc la création de valeur, pour garder la tête hors de l’eau, les entreprises marocaines ont encore plus recours à des crédits de fonctionnement.

Avec la garantie de l’État pour des crédits d’opportunité comme Oxygène, l’ardoise, que l’on ne connaîtra qu’en juin 2021, risque d’être lourde.

Aujourd’hui, le Maroc, comme la plupart des pays, prépare une sortie de crise voulue comme étant une relance de l’économie.

Avec la précision de taille que de nouvelles orientations décidées par SM le Roi avant la pandémie, sont au centre des réformes annoncées.

En effet, la politique de relance est axée, certes, sur des contrats programmes déclinés pour différentes activités, basés sur un soutien de l’État avec des financements appropriés sous forme d’aide et de crédits garantis et un engagement des opérateurs pour maintenir un certain cap de leur activité et de ne pas licencier.

Les secteurs concernés sont nombreux et de taille différente, qui vont du tourisme, aux différentes industries comme le textile, aux services de l’événementiel, traiteurs et autres, aux salles de sports, aux crèches, aux activités culturelles et créatives, etc.

Ces accompagnements de l’État permettront également une réorganisation de certains métiers, comme l’énonce cette phrase commune à tous les contrats du genre : « Les acteurs publics et privés ont décidé de conjuguer leurs efforts, au niveaux national et régional, en mettant en place le présent contrat programme afin de préserver le tissu économique et l’emploi et accélérer le redémarrage du secteur ».

Par ailleurs, à ces produits de préparation à la relance, que sont ces contrats programmes, il y a une multitude d’autres axes de réformes dans lesquels la puissance publique est engagée à fond notamment la généralisation de l’assurance maladie et la retraite, qui devraient être gérées par la CNSS, auxquelles le nouveau Directeur Général M. Hassan Boubrik devrait s’atteler.

Bien sûr après qu’un Conseil des Ministres les ait entérinées et que les lois et décrets aient été votés par les deux chambres, celles concernant la CNSS, réorganisée à cet effet, mais aussi, la Caisse de Compensation, renflouée pour prendre en charge financièrement la généralisation de l’assurance maladie et des retraites.

On s’est souvent demandé qui devra payer pour que tous les Marocains bénéficient d’une assurance maladie.

Certes, l’État, en réalisant une telle réforme, se doit d’en couvrir la charge, mais le rôle de la Caisse de compensation, récemment soulagée de ses anciennes responsabilités de soutien des produits énergétiques, pourra naturellement intervenir dans cette immense réforme de généralisation des assurances afin que tous les Marocains, qui en sont exclus aujourd’hui, en bénéficient.

Mais toutes ces réformes, qui vont prendre du temps pour leur implémentation, n’auraient pu être pensées si au niveau budgétaire, l’État n’avait pas introduit, doucement, sans faire de vagues, de grands changements.

Il s’agit, en premier, de la création du Fonds spécial de lutte contre la Covid-19 qui, en récoltant près de 40 milliards de dirhams, a permis de financer la lutte contre la crise sanitaire en compensant les insuffisances en recettes budgétaires.

Car, les affectations des fonds récoltés par le Fonds spécial ont tout simplement soulagé le Budget.

L’autre décision budgétaire importante s’est traduite par la politique budgétaire expansive de l’État qui a permis de dépasser les limites de déficit budgétaire et d’endettement public, jusque-là respectées.

Mieux encore, l’État, à travers les produits innovants introduits par le ministre des Finances, a assuré le financement de la relance sur le long terme. Il a fait tout simplement appel à unir les moyens du pays pour financer son développement et sa croissance.

C’est là l’essence du Fonds d’investissement Mohammed VI, qui démarre avec une manne de 15 MMDHS en provenance du budget public, démontrant ainsi le rôle étatique, mais qui fait appel aux institutionnels du pays, lesquels, jusque-là, investissaient dans les bons du trésor et les sociétés cotées et autres dettes privées, pour investir désormais dans des projets, publics ou privés, sélectionnés pour leur utilité et leur efficacité économique.

Le fonds Mohammed VI créera également différents produits d’investissements nouveaux destinés à restructurer l’économie marocaine comme ceux qui investiront dans le capital des PME pour les renforcer et les consolider.

L’exemple récent des OPCI comme instruments de régulation de l’immobilier locatif est patent à cet égard.

Ces produits, dits innovant, le sont aussi par le fait qu’ils devraient venir soulager le système bancaire qui a la charge importante du financement de l’économie.

Et ce dernier est le plus sollicité dans cette crise économique et sociale, au point de le mettre à mal.

Toutefois, toutes ces réformes très importantes, et plus équilibrées, parce qu’elles portent sur des arguments économiques, mais aussi sociaux, nécessiteront du temps pour se mettre en place, même si certaines le seront plus vite que d’autres avec la sortie de crise et le retour à la normale.

Cela sera le cas par exemple pour les contrats programmes sectoriels qui deviendront efficace avec la reprise généralisée d’activités de même que les instruments de financements publics-privés dont les projets sont déjà identifiés.

In fine donc, le nouveau modèle économique s’est imposé de lui-même avec la crise sanitaire.

Car une chose est sûre, le Maroc sera désormais sur de nouvelles trajectoires.

La décision de l’Europe de le sortir de la liste grise est, certes, basée sur les rectifications fiscales qu’il a adoptées pour se rapprocher des normes internationales, mais aussi et surtout du fait de toutes les nouvelles directions préconisées avant la Covid-19 par le Souverain, mises en forme successivement et rapidement depuis une année et qui seront introduites au fur et à mesure de la sortie de crise et de la reprise économique.

Ainsi, le Maroc aura changé….

Afifa Dassouli

