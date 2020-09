PARTAGER Le Maroc boucle sa sortie à l’international pour 1 milliard d’euros

Comme il était prévu et annoncé de longue date par le ministre de l’Economie et des Finances, M. Mohamed Benchaâboun, le Maroc vient de conclure sa sortie à l’international. L’emprunt obligataire est pour une somme totale d’un milliard d’euros, dont 500 millions sur une maturité de 5 ans à un taux de 1,9% et l’autre moitié sur une maturité de 10 ans avec un spread de 2,40%.

LNT