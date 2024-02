Le Maroc participe pour la dixième fois au Salon International de l’Agriculture (SIA) qui se déroule au Parc des Expositions de Paris, du 24 février au 3 mars 2024. Cette participation est organisée par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. Elle a pour but la mise en valeur des produits du terroir marocain, suite à l’implémentation de stratégies de développement et de commercialisation dans le cadre de la Stratégie Génération Green 2020-2030.

Trente groupements, représentant 82 coopératives et plus de 1230 petits agriculteurs, dont 610 femmes, participent à cet événement pour exposer une large gamme de produits provenant des 12 régions du Royaume. Parmi les produits présentés, on trouve notamment l’argane, le safran, les dattes, les plantes aromatiques et médicinales, les épices et les amandes. Les participants ont bénéficié d’une préparation spécifique pour optimiser leurs interactions lors du salon, tant avec le grand public qu’avec d’éventuels importateurs.

Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, ainsi que de l’ADA, se sont engagés à soutenir les producteurs à travers divers programmes d’accompagnement, d’encadrement et de renforcement des capacités, afin de les préparer à un marché de plus en plus compétitif. Un dispositif marketing et commercial complet a également été développé pour faciliter l’accès aux marchés, incluant des partenariats avec les grandes enseignes de distribution, la vente en ligne, et la mise en place de kiosques coopératifs, entre autres actions de communication.

Le pavillon marocain, sous le thème « Maroc, des siècles de saveurs », se veut offrir aux visiteurs une expérience immersive dans la culture et la gastronomie marocaine. Le Salon International de l’Agriculture de Paris, créé en 1964 et accueillant cette année plus de 1050 exposants, est l’un des plus grands événements mondiaux dédiés à l’alimentation et à l’agriculture, rassemblant consommateurs, décideurs, acteurs de la distribution et chercheurs en innovation agricole.

