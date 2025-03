Le Maroc a été désigné pour accueillir la 58ᵉ session de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) et la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, qui se tiendront en mars 2026. L’annonce a été faite le 14 mars 2025 lors de la session des experts de la 57ᵉ session de cette même commission, qui se déroule actuellement à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 12 au 18 mars.

L’édition 2026 de la Conférence sera placée sous le thème « La croissance par l’innovation : exploiter les données et les technologies de pointe au service de la transformation économique de l’Afrique ». Ce sujet reflète les priorités actuelles de plusieurs pays africains, qui misent sur la numérisation et l’innovation technologique pour soutenir leur développement économique et améliorer la compétitivité de leurs entreprises.

Dans ce cadre, la conférence constituera une plateforme pour discuter des défis et opportunités liés à l’essor des nouvelles technologies et de leur rôle dans l’accélération de la transformation économique du continent. Elle réunira des décideurs politiques, des experts et des acteurs économiques afin d’échanger sur les stratégies permettant d’optimiser l’utilisation des données et des innovations technologiques dans divers secteurs.

La désignation du Maroc comme pays hôte de cette conférence intervient après son élection à la présidence de la 57ᵉ session de la CEA et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique.

LNT

