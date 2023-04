Samsung Electronics Maroc et le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports ont annoncé, mardi, le lancement de la 4ème édition du programme Samsung Innovation Campus (SIC) au Maroc. Ce partenariat renouvelé marque l’engagement continu de Samsung en faveur de l’éducation numérique et de l’innovation dans le secteur de l’éducation au Maroc, affirme l’entreprise dans un communiqué. Cette nouvelle édition permettra de renforcer la démocratisation de l’utilisation des nouvelles technologies et des compétences innovantes dans l’apprentissage à l’école. Elle permettra également de contribuer à la formation de la prochaine génération de profils compétents dans les TIC.

En présence de Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, et de Hyun Joong Kim, Président de Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG), une rencontre a été organisée afin de renouveler officiellement l’engagement de Samsung et du ministère à soutenir la digitalisation de l’éducation au Maroc, fait savoir le communiqué. Lors de cette rencontre, les participants ont discuté des défis actuels auxquels le système éducatif est confronté et ont exploré les pistes de contribution que le programme Samsung Innovation Campus (SIC) peut apporter pour son développement. Les deux parties ont convenu de poursuivre cette collaboration en offrant des compétences pratiques et innovantes aux jeunes marocains pour les aider à préparer leur avenir. La quatrième édition de SIC offrira une formation à 240 enseignants des 12 régions du royaume, soit une moyenne de 20 enseignants par région.

Depuis 2019, plus de 13.000 élèves ont acquis des compétences en coding grâce à la mobilisation de 211 enseignants formateurs dans 12 centres équipés en ordinateurs et téléviseurs. Le programme a permis d’organiser un total de 1.001 ateliers afin de renforcer les compétences des jeunes bénéficiaires dans le domaine de l’informatique.

Lors de cette rencontre, M. Benmoussa a recommandé d’accélérer la généralisation du projet afin que l’ensemble des enseignants d’informatique du qualifiant bénéficient du programme Samsung innovation Campus et de ses nouveautés technologiques.

« Nous collaborons avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, depuis plusieurs années. Notre partenariat se poursuit au service du système éducatif national », a déclaré, pour sa part, Hyun Joong Kim.

Et d’ajouter : « Samsung Innovation Campus permet aux enseignants de différentes régions du Royaume l’accès aux dernières tendances en matière de nouvelles technologies de l’information. Cette quatrième édition réaffirme la position de Samsung en tant qu’acteur œuvrant pour le développement du système éducatif national ».

Samsung Innovation Campus est un programme qui rentre dans le cadre de la stratégie internationale de responsabilité sociétale (RSE) de Samsung, qui vise à offrir aux jeunes du monde entier l’opportunité de se familiariser avec les technologies clés tout en les préparant à de meilleures opportunités de carrière.

Les enseignants et les élèves seront plus outillés pour faire face aux défis du monde numérique en constante évolution. La formation organisée par Samsung Innovation Campus contribuera à stimuler la créativité et l’innovation chez les jeunes du Royaume, en leur permettant de devenir des acteurs clés de la transformation numérique.

LNT avec MAP

