Le Maroc et l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) ont exprimé, jeudi à Marrakech, leur engagement pour assurer la réussite de la 24è session de l’Assemblée Générale de l’organisation onusienne, prévue en octobre prochain dans la cité ocre et destinée à promouvoir et à développer le secteur touristique, frappé de plein fouet par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

« Toutes les forces vives de notre pays sont mobilisées pour faire de la 24è session de l’Assemblée Générale de l’OMT un grand succès », a souligné la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Mme Nadia Fettah Alaoui, lors d’une séance de travail entre le Secrétaire général de l’OMT, M. Zurab Pololikashvili, le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, et les partenaires locaux.

« Cette séance de travail s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la 24è session de l’AG de l’OMT, qui se déroulera pour la première fois dans notre pays à Marrakech », a indiqué la ministre, mettant en exergue l’importance de cette réunion, qui se tient dans une conjoncture où l’industrie touristique dans le monde entier a « besoin d’une bouffée d’optimisme après la crise exceptionnelle induite par la pandémie du nouveau coronavirus ».

Rappelant que la cité ocre a été toujours honorée d’organiser des événements majeurs, notamment la COP22, Mme Fettah Alaoui a relevé que « sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, notre pays accorde une place de choix au tourisme, un secteur qui a un impact économique important avec une contribution de 17% au PIB national ».

De son côté, M. Pololikashvili, à la tête d’une délégation de hauts responsables, a affirmé l’engagement de son organisation à accompagner le Royaume dans tous les préparatifs pour assurer la réussite de cet événement mondial, qui intervient après les confinements imposés de par le monde, en raison de la pandémie de la Covid-19.

Dans ce sens, il a souligné que la tenue de la 24è session de l’Assemblée Générale de l’OMT à Marrakech témoigne du leadership du Royaume, « qui dispose de tous les atouts pour accueillir cet événement dans les meilleures conditions possibles ».

M. Kassi-Lahlou a, quant à lui, exprimé la mobilisation de toutes les parties prenantes, publiques et privées, pour réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de cet événement planétaire, qui confirme la position de Marrakech en tant que destination de choix pour l’organisation des manifestations de grande envergure.

Tout en rappelant que la cité ocre a abrité des événements historiques, tels que la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la COP22, le Pacte mondial sur les migrations…, le wali n’a pas manqué de souligner l’importance de cet événement mondial pour la relance du secteur touristique, lourdement touché par la pandémie du nouveau coronavirus, aux plans national et international.

Lors de cette séance de travail, le président du Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech, M. Hamid Bentahar, a passé en revue les différents atouts touristiques et infrastructurels de la cité ocre, mettant en exergue la magie et la beauté de cette destination.

« La cité ocre est tout à fait préparée sur le plan sanitaire et dispose d’une infrastructure solide et appropriée pour accueillir ses hôtes en octobre prochain », a assuré M. Bentahar.

Cette réunion, qui a rassemblé des représentants des différents départements gouvernementaux impliqués dans les travaux préparatoires de la 24è Assemblée générale de l’OMT, ainsi que des professionnels du secteur touristique au Maroc, a été également l’occasion de s’attarder sur l’état dudit secteur dans le Royaume et dans le monde, dans un contexte marqué par la crise du nouveau coronavirus.

Le Maroc a été élu pour abriter cet événement lors de la 22è session, tenue en septembre 2019 à Saint-Pétersbourg en Russie, avec un total de 74 voix contre respectivement 17 et 11 pour le Kenya et les Philippines.

LNT avec Map

